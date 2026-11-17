El hospital general docente Doctor Mario Muñoz Monroy, en Colón, cumple 64 años, y se inscribe como el primero de su tipo en Cuba construido por la Revolución.

La celebración incluye la realización de actividades en las que se destacan matutinos especiales protagonizados por trabajadores de los diferentes servicios, y encuentros con fundadores y jubilados para reconocer su entrega laboral.

Junto con la Dirección de Cultura se presentarán artistas profesionales y del movimiento de aficionados de la propia institución de salud, con espectáculos variados, entre ellos uno para los niños que permanecen ingresados en las salas de atención pediátrica con los payasos Alegría, Maday Carmona, Wasabito y Yasniel Beldrández.

La Compañía Musicaribe Dance, el Proyecto de Modalaje Sandra Leo, el círculo de danzoneros y los cantantes Franklin Sierra e Iván Scull amenizaran también la festividad.

Entre otras propuestas se inaugurará una exposición de artistas colombinos y los Joven Club de Computación y Electrónica realizarán una Feria Tecnológica.

El acto central se realizará el viernes con el reconocimiento a servicios y trabajadores destacados. De igual forma agasajarán a profesionales que cumplieron este año misiones internacionalistas y a entidades y organismos del sector estatal y no estatal que apoyan la labor de centro hospitalario, según explicó la Doctora Annet Casanova Figueroa, su directora. (ALH)

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