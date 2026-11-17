Hay personas que hacen de su profesión una manera de acercarse a los demás, que encuentran en cada encuentro una oportunidad para compartir conocimientos, regalar una sonrisa y hacer más humana la vida. Juan Antonio Echevarría Álvarez es de esos profesionales cuya presencia lleva consigo la jovialidad, el carisma y una sensibilidad que deja huellas en quienes tienen la dicha de conocerlo.

Graduado de Medicina en 1994, inició su trayectoria profesional en la Medicina General Integral (MGI), especialidad que ejerció entre 1994 y 1998. Posteriormente, encontró en la Imagenología un camino para continuar creciendo y aportar a la salud desde el conocimiento, la preparación y la experiencia acumulada durante más de veinte años de ejercicio profesional.

Nacido en Cabeza de Unión de Reyes, tierra que guarda sus raíces y acompaña su historia, conserva esa cercanía que distingue a quienes llevan consigo el sentido de pertenencia y la sencillez de su origen.

Libra de nacimiento, quizás en esa manera jovial de relacionarse, en su carisma y en la facilidad para compartir con los demás, se encuentren algunos de los rasgos que hacen tan especial su personalidad.

Su humanismo merece un lugar propio en esta historia. Porque en el ejercicio de la medicina también hablan los gestos, la palabra oportuna, la alegría compartida y esa capacidad de hacer sentir bien a quienes nos rodean. En Juan Antonio, la experiencia profesional convive con una manera cálida de estar y acompañar.

Hoy compartimos su historia como parte de esos rostros que dan vida a nuestra institución, profesionales que, desde sus saberes y su calidad humana, enriquecen cada jornada y hacen del hospital un espacio donde la ciencia y la sensibilidad humana caminan juntas.

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