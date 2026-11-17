Pinar del Río derrotó a Matanzas ocho carreras por seis en el quinto y último encuentro de la subserie beisbolera, disputado en el estadio Victoria de Girón.

Ambos conjuntos llegaron igualados a dos victorias, por lo que este desafío definió al ganador del enfrentamiento.

Los Cocodrilos tomaron ventaja en el marcador con dos carreras en el cuarto episodio y ampliaron la diferencia con otras tres en el séptimo. Sin embargo, los visitantes reaccionaron en el octavo capítulo con anotaciones que cambiaron el rumbo del partido.

Por los matanceros, Yoennis Yera trabajó durante seis entradas, permitió tres imparables y una carrera, con cinco ponches. La victoria correspondió a Yasiel Zambrana Izquierdo, mientras que Haziel Suárez Martínez cargó con la derrota. Frank Luis Medina García se acreditó el salvamento.

“Ante todo, gracias por la confianza de la dirección. Me tocó asumir esa responsabilidad y vine a hacer el trabajo. Traté de marcar el primer strike y evitar que el contrario pudiera hacer algún tipo de jugada, porque ya teníamos una ventaja de dos carreras. Gracias a Dios, salió bien. Mis respetos para el equipo de Matanzas, actual campeón nacional”, comentó Medina García, lanzador.

“Como yo había dicho, iba a ser una serie espectacular, con mucha tensión, porque son dos equipos que han demostrado ser de los mejores del torneo. Así se dio. Fue un tremendo juego, de esos inesperados, como decimos nosotros, porque prácticamente estaba decidido a favor de un solo equipo. Nuestra preparación fue ardua, tanto en el aspecto técnico como en el físico. Nos preparamos bien. Desde el principio dije que éramos un equipo modesto, con muchas figuras nuevas, pero que habíamos trabajado bastante. Los resultados lo están demostrando. Hemos estado casi toda la serie entre los primeros lugares de la ofensiva y creo que hemos funcionado bien en todos los parámetros de juego. Los muchachos están demostrando que pueden hacerlo y uno sabe lo que quieren”, afirmó Alfonso Urquiola, director de los Vegueros de Pinar del Río.

Los pinareños aseguraron el triunfo en el último compromiso de la subserie, mientras los Cocodrilos se preparan para buscar nuevas victorias frente a Isla de la Juventud, en un enfrentamiento que tendrá como escenario el estadio Cristóbal Labra. (ALH)

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