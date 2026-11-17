La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 4284 MWh, con 666 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1050 MW, la demanda 2175 MW con 1130 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Se encuentran en avería la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 426 MW.

Se pronostica que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1050 MW con una demanda máxima de 2750 MW, para un déficit de 1700 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1730 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate