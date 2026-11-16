En saludo al 19 de noviembre, Día de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación, se realizó en Colón un Festival en áreas del Estadio Mario Martínez Ararás.

La actividad se dedicó al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio, y se inició con un desfile encabezado por el árbitro internacional de natación en la modalidad de aguas abiertas, Boris Martínez Márquez, escoltado por los atletas de alto rendimiento Yeilis Cuello Fuentes, de baloncesto, y Leordis Sardiñas Cruz, de kárate do.

En el acto inaugural estimularon a árbitros, activistas y profesores por su contribución al desarrollo del deporte de base, entre ellos a Félix Raymundo Orta Rivera como profesor más integral, al árbitro y entrenador de kárate Emilio Inerarity Correa, a Amado Hernández López, entrenador de baloncesto, y al activista de Cultura Física Félix Mesa Martiautus.

El combinado Frank País, del Consejo Popular Sur, resultó sede de la celebración con la presentación de composiciones gimnásticas integradas por representantes de los programas Educa a tu hijo, del adulto mayor y estudiantes de los diferentes niveles educativos, junto a la exhibición de disciplinas deportivas que se practican en el territorio. (ALH)

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