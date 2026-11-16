El interés despertado por la escuela cubana quedó patente en las dos clases magistrales que Valdés impartió en la Academia Boris Eifman, donde alumnos de distintos niveles, profesores e invitados siguieron con atención el sistema formativo de la isla caribeña.

La artista destacó que los asistentes mostraron especial curiosidad por la secuencia de ejercicios en la barra y su articulación con el trabajo de centro y saltos, refirió la Agencia Cubana de Noticias.

Mi percepción es que la escuela cubana es cada vez más fuerte, que hay que seguir mostrándola al mundo para que continúe siendo valorada entre las mejores, afirmó la directora del BNC.

La también Premio Nacional de Danza 2025 subrayó que varios maestros elogiaron la actuación de los bailarines cubanos Greisell Lastre y Joan Manuel, quienes interpretaron Psámate, de Ely Regina, en la Gala del Festival.

Esa presentación, que clausuró la primera mitad del programa, fue recibida con calidez por el público, detalló la ACN.

En el plano organizativo, Valdés intervino en un encuentro encabezado por Boris Eifman, coreógrafo ruso y principal impulsor del certamen, junto a directores artísticos de academias e instituciones de diversas ciudades.

La cita, que se desarrolló del 9 al 15 del presente mes, sirvió para intercambiar criterios sobre el porvenir de la creación coreográfica y la urgencia de abrir caminos que estimulen el talento desde la infancia, convencidos de que solo la constancia formativa rinde frutos en este arte.

Al evaluar el certamen, la directora del BNC ponderó la calidad de las propuestas presentadas, en las que apreció inventiva, dominio del movimiento, plasticidad y sello personal, criterios que pesaron en la deliberación del jurado, compartió la publicación.

Formada íntegramente en Cuba, Viengsay Valdés ingresó en 1994 al BNC, donde escaló hasta Primera Bailarina en 2001 y luego a directora a partir de 2020, con el fallecimiento de la Prima Ballerina Assoluta, Alicia Alonso, figura cimera de la técnica cubana de ballet.

Su proyección internacional la llevó a escenarios como el Mariinsky de San Petersburgo, el Royal Ballet de Dinamarca y el Washington Ballet, y en la temporada 2010-2011 la revista Dance Europe la situó en el sexto puesto entre los cien mejores bailarines del orbe.

El prestigio de la escuela cubana, fundada por los maestros Fernando y Alicia Alonso con la creación del BNC en 1948, se sustenta en un rigor técnico que supo fusionar el virtuismo clásico con una expresividad genuina. (ALH)

Tomado de Prensa Latina