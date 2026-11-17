«Estamos hablando de la vida, porque cuando hablamos de universidades hablamos de la vida», decía Fidel el 17 de noviembre de 2005, ante el auditorio del Aula Magna de la Universidad de La Habana.

No fue un discurso escueto o apurado. Su transcripción supera las 33 600 palabras. Dijo mucho. No resultó una alocución fácil. Quizá se trate de la mayor rendición de cuentas pública de un estadista en lo que va de siglo.

Su método, ir de lo general a lo particular, para responder a una gran pregunta: qué mundo es este. Dentro de ella, otras equivalentes como qué país es este, qué universidad es esta y qué personas estamos siendo nosotros y nosotras. Y las palabras avanzaban… en una espiral que seguía regateando entre lo más amplio y lo inmediato.

Habían pasado casi cinco lustros del derrumbe de la urss y los años más difíciles del periodo especial. Cuba, contra todos los pronósticos de amigos y adversarios, seguía en pie, en el mismo lugar de la geografía, sin menos amenazas existenciales, sin enemigos menos poderosos.

Y Fidel se lanzaba en un discurso para estudiantes universitarios a hablar, esencialmente, de la vida.

De la vida del sol; de la temperatura de la tierra; de la fragilidad de nuestra especie y sus múltiples preocupaciones a lo largo de milenios por no desaparecer; de las guerras en curso y las anunciadas; de los desastres naturales que ponían al límite la existencia de millones de personas humildes, acreedoras de menos «inversión» que la publicidad o la industria militar.

De la vida de la Revolución; de la desigualdad que había crecido en el país a la sombra de los 90; de la ofensiva necesaria contra todo lo que estaba mal; de los trabajadores sociales en el vértice de esa fuerza regeneradora; de nuestros médicos ya entonces enclavados en la cordillera de Cachemira y por las selvas de Guatemala.

Y dijo más… sobre la vergüenza y las ideas como armas contra las bombas nucleares; las investigaciones en pro de la cura del cáncer; el costo del azúcar, del arroz, del petróleo, de la electricidad y la educación; del yo, del nosotros y del ellos.

También se tomó el tiempo de exclamar: «¡váyanse para el demonio o para donde quieran irse, idiotas, que aquí no van a asustar a nadie!», en referencia a la horda de turno encabezada por Bush hijo.

¿Cómo era posible, en un mismo discurso, englobar lo más puntual de la Patria junto a lo más general de la humanidad? Pues, martianamente, equiparando la esencia de ambos conceptos.

Y partiendo de ahí, de que Patria es humanidad, de que había que repetírselo todos los días, habló sin dogmatismos sobre la diversidad de extracción social de quienes hicieron la Revolución, que muchas veces, puntualizó, actuaron en contra de los intereses de su clase.

Criticó al estalinismo y a los comunistas latinoamericanos de entonces que asumieron con mucha disciplina la orden de determinadas alianzas, con tal de hacer frente al fascismo. Así fue que en Cuba se aliaron a Batista, que era «un fascista de otro tipo, un criminal y un saqueador del tesoro público», recordó.

De inmediato, recalcó que, aún así, esos comunistas «eran los ciudadanos más disciplinados, más honrados y más sacrificados de este país».

Y siguió hablando sobre la unidad, sobre el ejemplo de ecumenismo que había legado la teología de la liberación, y en medio de esa necesidad vital por unir, el concepto ético de que el fin no justifica los medios junto al respeto sagrado al otro:

«Cuando la urss se derrumbó, se quedó sola mucha gente, entre ella nosotros, los revolucionarios cubanos. Pero nosotros sabíamos lo que debíamos hacer y lo que teníamos que hacer, cuáles eran nuestras opciones. Estaban los demás movimientos revolucionarios en muchas partes librando su lucha. No voy a decir cuáles, no voy a decir quiénes; pero se trataba de movimientos revolucionarios muy serios. Nos preguntaron si negociaban o no ante aquella situación desesperada, si continuaban luchando o no, o si negociaban con las fuerzas opuestas buscando una paz, cuando uno sabía a qué conducía aquella paz.

«Yo les decía: “Ustedes no nos pueden pedir opinión a nosotros, son ustedes los que irían a luchar, son ustedes los que irían a morir, no somos nosotros. Nosotros sabemos qué haremos y qué estamos dispuestos a hacer; pero eso solo lo pueden decidir ustedes”. Ahí estaba la más extrema manifestación de respeto a los demás movimientos y no el intento de imponer sobre la base de nuestros conocimientos y experiencias y el enorme respeto que sentían por nuestra Revolución para saber el peso de nuestros puntos de vista. En ese momento no podíamos pensar en las ventajas o desventajas para Cuba de las decisiones que tomaran: “Decidan ustedes”, y así cada uno de ellos, en momentos decisivos, decidió su línea».

Dicho eso, volvió más de una vez sobre la idea probablemente más recordada de aquel día: «¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse, o es que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben? ¿Pueden o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? Podía añadirles una pregunta de inmediato. ¿Creen ustedes que este proceso revolucionario, socialista, puede o no derrumbarse? (Exclamaciones de: “¡No!”) ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Lo pensaron en profundidad?».

Y continuó, aludiendo a que éramos militarmente invulnerables, que ellos lo sabían muy bien, y mencionando en paralelo todas las manifestaciones de robo en el país de las que tenía cuenta, de los estados de opinión que leía cada día, de las madres solas, de los viejos y las viejas solas y también de la universalización de la enseñanza, de las sedes universitarias en los barrios y las prisiones, y de que la corrupción se estaba llevando el poco dinero con el que podría fortalecerse la cultura y el bienestar del pueblo.

«Pues cosas como esas han estado ocurriendo. Y, en general, lo sabemos todo, y muchos han dicho: “La Revolución no puede; no, esto es imposible; no, esto no hay quien lo arregle.” Pues sí, esto lo va a arreglar el pueblo, esto lo va a arreglar la Revolución, y de qué manera. ¿Es solo una cuestión ética? Sí, es primero que todo una cuestión ética; pero, además, es una cuestión económica vital», dijo.

Pocas veces se han dicho en público cuestiones tan duras, con tal profundidad y responsabilidad, con tal fuerza. Y, sin embargo, no se decían con el afán de destruir ni de frenar nada.

Muy por el contrario, para juntar más, para impulsar todo, a pesar de cualquier pesar, contra el asesino mundial de cuello blanco, y contra los sinvergüenzas locales, para los que, aseguró, existen vías de llamar a la vergüenza.

«Es muy justo luchar por eso, y por eso debemos emplear todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro tiempo… Para poder decir en la voz de millones o de cientos o de miles de millones: ¡Vale la pena haber nacido! ¡Vale la pena haber vivido!», finalizó.

Tomado de Granma

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