El protagonismo de las nuevas generaciones marcó el Carnaval Pioneril Estudiantil celebrado en Unión de Reyes, como parte de las actividades por el Día Internacional de los Estudiantes, este 17 de noviembre.

La jornada comenzó con un desfile desde el Parque de la Bandera hasta el Cabaret El Framboyán, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas del municipio compartieron una celebración animada por la tradicional conga unionense.

Uno de los momentos de la actividad estuvo a cargo de Susana Cárdenas Alonso, presidenta municipal de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), quien transmitió un mensaje de felicitación y convocó a sus compañeros a mantener vivo el legado de Fidel Castro en las nuevas generaciones.

La intervención destacó que la condición de estudiante trasciende las aulas, pues también supone pensar con libertad, defender las ideas, luchar por los sueños y superar las dificultades.

También realizaron demostraciones los trabajadores del deporte y presentaciones de composiciones gimnásticas a cargo de las escuelas del territorio.

El instructor de arte, Jorge López Mijenes junto a su Comparsa Cubana deleitó a los presentes con diversas coreografías.

Durante la jornada acompañaron a los estudiantes, autoridades políticas y gubernamentales.

La celebración constituyó una oportunidad para reconocer a quienes, desde las aulas, construyen sus proyectos de vida y se preparan para aportar sus conocimientos y capacidades a la sociedad.

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