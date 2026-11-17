El mediocampista, David Estrada Gregorio, representará a la provincia de Matanzas en la Copa Mundial de Fútbol sub 17 años.

El certámen lo desarrollarán del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 en Catar. El yumurino,cuenta con experiencia en el fútbol formativo extranjero.

David Estrada, clase 2011, que pasó por las inferiores del Orlando City SC de MLS, y continúa su formación en IdeaSport Academy; también está vinculado con la Federación Cubana de la disciplina. El atleta de nacionalidad cubana_ española,formó parte de la Selección Cubana Sub 15 años.

El equipo antillano de la categoría,( integrado por 21 jugadores) está ubicado en el grupo F del torneo; apartado, en el que se enfrentarán a Tayikistan el 20 de noviembre. Senegal el 23 de noviembre y para cerrar la etapa clasificatoria de la lid ,Croacia el 26 de noviembre.

Para la siguiente ronda, avanzarán los dos primeros onces por cada llave ,más los ocho mejores terceros lugares del torneo.

Serán en total 48 selecciones que, lucharán desde el pitazo inicial por levantar la esperada Copa.

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