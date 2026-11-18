La Universidad de Matanzas (UM) convoca a la XVII edición del Modelo de Naciones Unidas Puentes, prevista del 22 al 24 de noviembre próximos, con una agenda centrada en el debate, la negociación y la representación diplomática.

El evento, a realizarse íntegramente en la UM, contempla la participación de jóvenes en representación de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, España, Brasil, India, Palestina y la Santa Sede.

El encuentro sesionará este año en una única comisión, correspondiente a la Asamblea General, dedicada a la Resolución A/RES/2263 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulada Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.

En este sentido, la comisión tendrá como asunto central la situación de los derechos de las mujeres y las medidas necesarias para eliminar las desigualdades por razones de género mediante el análisis de una resolución proclamada por las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1967.

Los participantes asumirán la representación de delegaciones nacionales, con posiciones propias sobre el tema de debate, lo cual incluye la preparación de argumentos, la exposición de criterios y la negociación de propuestas.

Entre las habilidades previstas figuran la oratoria, el liderazgo y la diplomacia, junto con el conocimiento de las relaciones internacionales y el funcionamiento de los órganos de la ONU.

Puentes celebró su primera edición en 2007 y se desarrolló de forma ininterrumpida durante 13 años hasta la llegada de la pandemia, cuando deja de realizarse hasta ser rescatado en 2023.

Los Modelos de Naciones Unidas constituyen iniciativas académicas destinadas a acercar a los universitarios a los debates internacionales y al ejercicio de la diplomacia mediante la simulación de las sesiones de la ONU.

Humberto Fuentes Rodríguez/Periódico Girón

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