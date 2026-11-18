La Expedición Jóvenes en Transición Energética, organizada por el Ministerio de Energía y Minas, llega este 18 de noviembre a Matanzas, donde sus integrantes cumplirán un programa de actividades que se extenderá hasta el día 20.

La iniciativa propiciará el intercambio con directivos y trabajadores de entidades del sector energético, profesores, estudiantes universitarios y pobladores de diferentes comunidades, con el propósito de acercar las nuevas generaciones a las experiencias y retos de la transformación energética del país.

La jornada de recibimiento tuvo lugar este martes, a las seis de la tarde, en la Sala White, con la participación de autoridades del territorio, representantes de empresas como la Organización Básica Eléctrica (OBE), Cupet, de la Central Termoeléctrica, entre otras entidades.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de Cupet

Hoy miércoles 18, comenzó con una visita a la Empresa Eléctrica de Matanzas, para intercambiar con representantes de la OBE, y la Comisión Energética del Gobierno. Posteriormente, llegarán a la Universidad de Matanzas para dialogar con profesores, estudiantes y representantes del Parque Científico Tecnológico.

Uno de los momentos centrales será el recorrido por la Termoeléctrica Antonio Guiteras, espacio para conocer experiencias y compartir con jóvenes trabajadores de una de las instalaciones fundamentales del sistema eléctrico nacional.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de Cupet

El programa también incluye visitas a las circunscripciones José Luis Dubrocq y 77 de El Naranjal, donde los expedicionarios sostendrán encuentros con la población, además de un intercambio con jóvenes y trabajadores del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez.

La jornada concluirá con una actividad cultural denominada Noche eléctrica, prevista en la propia planta Antonio Guiteras.

El viernes 20, a las seis de la mañana, la expedición continuará su marcha hacia la provincia de Mayabeque.

Más que un recorrido por instituciones, la experiencia propone conectar a los jóvenes con los protagonistas de la realidad energética cubana: quienes trabajan para sostener el servicio eléctrico, investigan alternativas, buscan soluciones y conviven diariamente con los desafíos de este sector estratégico para el desarrollo nacional.

Juanita Perdomo/ Trabajadores

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