La obra de la estadounidense María Gowen Brooks estuvo ligada al paisaje matancero.

La poetisa estadounidense Maria Gowen Brooks nació en Medford, Massachusetts, en 1794. Su nombre original era Abigail, pero desde muy joven asumió el de María. El apellido Brooks era el de su cuñado viudo, John Brooks, comerciante de Boston más de treinta años mayor que ella, con quien se casó a los dieciséis años. Utilizó los seudónimos “A Lover of Fine Arts” y “María Del Occidente”. Este último fue idea del poeta inglés Robert Southey.

Desde pequeña, María Gowen Brooks sobresalió por su dedicación a la poesía y el amor por las buenas lecturas. Comenzó a escribir poemas como consuelo ante las dificultades económicas que sufrió su familia, sobre todo después de 1812. Con diecinueve años escribió un poema épico, que ha sido descrito como un «romance métrico», pero nunca lo publicó. En 1820 imprimió una primera colección de poesía, que tituló Judith, Esther, and other Poems.

En 1823, ya viuda, María Gowen Brooks pasó a residir con su hermano en la plantación de café que este poseía en Guamacaro, Matanzas. Perseguida por la mala suerte, su hermano falleció poco después. En ese lugar, cafetal San Patricio, comenzó a escribir el poema Zophiël, a poem (1825), la obra más célebre que concibió, que llegó a publicar en Boston. Este texto estuvo basado en la historia de Sara, del Libro de Tobías.

Al año siguiente, 1824, viajó a Canadá, y también a Estados Unidos en 1825. Por esta época inició una amistad con el poeta Robert Southey, quien la consideró “la más apasionada e imaginativa de todas las poetisas”. Otro que elogió su obra fue Edgar Allan Poe, quien la mencionó en varias reseñas literarias. También visitó Inglaterra y Francia, donde conoció al marqués de Lafayette. Después se radicó nuevamente en Estados Unidos.

La obra testimonial Idomen; or, the Vale of Yumuri (1843), apareció primero por entregas en un periódico de Boston. En diciembre del mismo año en que la publicó, Maria Gowen Brooks regresó a Cuba para establecerse en San Patricio. En este lugar, según algunos autores, escribió otros poemas: “Ode to the Departed” y “Farewell to Cuba”. Allí, en Guamacaro, falleció el 11 de noviembre de 1845, a los 51 años. Se le dio sepultura en el cementerio de la iglesia de Limonar. Al momento de su muerte estaba escribiendo una novela romántica, “Beatriz, Columbus’s beloved”, que nunca se dio a conocer.

Guamacaro

María Gowen Brooks terminó de escribir Zophiël, el más célebre de sus poemas, en “San Patricio, la Isla de Cuba, el 30 de marzo de 1825”. En el primer párrafo del prólogo al primer canto, señaló:

“Deseando hacer un esfuerzo continuo en un arte que, aunque casi en secreto, se ha adorado y asiduamente cultivado desde la más tempana infancia, era mi intención haber escogido algún incidente pagano de la historia. Pero, examinando los anales judíos, me decidí a seleccionar para mi propósito, una de sus historias más conocidas que, además de su belleza extrema, parecía abrir un camino para la imaginación que podría ser útil no solo en las verdades importantes y elevadas, sino agrandando las creencias populares”.

Allí, en San Patricio, el médico estadounidense John G. Wurdemann, autor del libro Notes on Cuba (1844), conoció la obra de María Gowen Brooks. En este texto, describió las visitas que realizó a varias haciendas cafetaleras de Guamacaro. Estas fueron sus palabras:

“En la finca cafetera San Patricio, junto a uno de los senderos por los que pasé, se alzaba una pequeña construcción de piedra, de paredes lisas y enlucidas, con una escalinata que conducía a la entrada; sin embargo, carecía de techo, y del suelo y el pórtico brotaban arbustos, mientras que la puerta y las ventanas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Aquello había sido, en otro tiempo, el estudio de Maria del Occidente —donde compuso Zophiel, el más imaginativo de los poemas en lengua inglesa—; pero, a pesar de su estado de abandono y ruina, y de hallarse en medio de una población sin instrucción, el lugar —gracias a los recuerdos que aún flotaban a su alrededor— seguía pareciendo un oasis en el desierto”. “Un crítico inglés ha expresado su sorpresa de que un poema así pudiera ser compuesto en una plantación de café en Cuba. ¡Pues claro! Allí existe una cuádruple hilera de palmeras, cocoteros y naranjos, entremezclados con tamarindos, granados, mangos y pomarrosas; todo ello con un telón de fondo de cafetos y plataneras que cubren cada rincón del terreno con su exuberante verdor. A menudo he pasado por allí en el silencio de la noche, bajo el resplandor de la luna, mientras las hojas de los cocoteros y las palmeras proyectaban sombras a modo de flecos sobre las paredes y el suelo; y las luces fantasmagóricas de los cocuyos se colaban por puertas y ventanas, bañando cada objeto con su resplandor misterioso y singular. El aire, por su parte, se hallaba impregnado de una mezcla de aromas —café, azahar, nardos y la flor del cactus que solo se abre de noche—, y he llegado a pensar que no podría existir un lugar más idóneo para el nacimiento de las imágenes que ella ha creado. Una plantación de café es, en verdad, un jardín perfecto, cuya belleza supera con creces cualquier cosa que el clima sombrío de Inglaterra pueda ofrecer”.

Después, justificó la obra de la poeta estadounidense, al destacar la belleza del cafetal San Patricio:

“Imagínese más de trescientos acres de terreno dispuestos en cuadrados regulares con arbustos podados de manera uniforme —cada uno de unos ocho acres de extensión—, entrecruzados por amplias avenidas de palmeras, naranjos, mangos y otros hermosos árboles. Los espacios intermedios están plantados con limoneros, granados, gardenias, nardos, lirios y una gran variedad de flores vistosas y fragantes; mientras tanto, una doble franja de hierba de Guinea o de exuberantes piñas bordea los costados, ofreciendo un hermoso contraste con el suelo rojo y liso del centro, mantenido escrupulosamente libre de cualquier vegetación. ¡Y qué decir de la belleza del conjunto durante la época de floración! Las flores del cafeto, blancas y tan abundantes que los campos parecen cubiertos por copos de nieve; las flores plumosas del pomarrosa; el rojo de las granadas y de las rosas mexicanas; las grandes flores escarlatas del piñón —que, al florecer, cubren todo el árbol con un manto llameante, constituyendo una de las joyas más espléndidas del reino de Flora—; las singulares flores de los lirios, con forma de trompeta, pintadas de amarillo y rojo, que brotan en racimos desde los extremos romos de cada rama desprovista de hojas; las piñas jóvenes, con sus florecillas azules asomando desde el centro; los nardos blancos y las gardenias dobles; los vistosos lirios amarillos, junto con una veintena de otras flores que, para nosotros, solo son conocidas a través de los delicados ejemplares que languidecen en los invernaderos”. “Y cuando algunas de las flores han dado paso a frutos maduros —la naranja dorada, el mango amarillo, la lima, el limón, el suculento caimito y el dulce zapote; el aguacate mantecoso, la chirimoya y la manzana rosa, que regala al paladar un sabor a esencia de rosas—; cuando todo esto cuelga de los árboles en una abundancia abrumadora y el suelo se cubre, además, de frutos demasiado maduros, el propietario de una finca cafetalera bien podría desafiar al mundo entero a encontrar un jardín más hermoso. Y no se piense que este es un aspecto que solo se presenta durante un breve periodo: el cafeto florece de forma sucesiva cinco o seis veces a lo largo del invierno y la primavera; en el naranjo, a menudo es posible ver simultáneamente el fruto maduro, la flor y el fruto joven y verde; mientras que muchos otros arbustos y plantas florecen durante casi todo el año”.

Yumurí

Los lugares más significativos del paisaje matancero ejercieron gran fascinación sobre María Gowen Brooks. En Idomen, su otra gran obra, fue evidente el deslumbramiento por la belleza que observaba. Acerca de la bahía, escribió:

“El sol nacía con ese estallido de esplendor propio de los trópicos. Se veían algunos pelícanos solitarios en la bahía de Matanzas, cuya amplia extensión semicircular, lisa y brillante como un espejo, reflejaba cada objeto a su alrededor con la luz de los más ricos colores. Un grupo de jóvenes estaba a punto de subir a una pequeña barca para dirigirse a un barco amarrado a cierta distancia en el puerto. «Es más hermosa», dijo uno de ellos, «que la bahía de Nápoles»”.

Sobre una cueva que visitó en el valle de Yumurí, resaltó:

“Esta caverna, a muy poca distancia de la próspera ciudad de Matanzas, rara vez es visitada, porque los habitantes de sus alrededores solo se dedican a sus actividades recreativas. Aunque nunca ha sido explorada por completo, muchas de sus estancias ya han sido exploradas. Un geólogo inteligente encontraría en ella mucho que admirar”.

Una visita al valle de Yumurí y la visión del río del mismo nombre, le hizo tejer hondas reflexiones:

“Atravesamos el pueblo y pronto nos encontramos junto al lúcido Yumurí, que se deslizaba insensiblemente entre orillas de eterna vegetación, reflejando cada flor y hoja que colgaba en abundancia a su alrededor. No pude sino reflexionar, por un instante, sobre la gente feliz que una vez vivió y amó en estos refugios, y que partió a sus tumbas con la misma serenidad con la que este arroyo se dirige a la bahía, que tan dulce y silenciosamente lo envuelve. Dieron la bienvenida a los cristianos a sus hogares, y ¿dónde están ahora?”.

María Gowen Brooks dejó, además, un testimonio de la impresión que le causó el “…pasillo o avenida de bambú (…) de casi 11 millas de largo …”, que existía en el camino de Matanzas a Guamacaro en 1824.

En la memoria

En enero de 1879, la revista Harper’s New Monthly Magazine, la escritora Zadel B. Gustafson publicó una biografía de Maria Gowen Brooks y un extenso análisis crítico de su obra, que tituló “Maria del Occidente”. Esta fue la imagen que quedó de su obra:

“En Cuba, cerca de Limonar, en la finca cafetalera San Patricio, cafetal Ermita, se alzan, ahora desmoronándose en una pintoresca decadencia, las ruinas de un pequeño templo griego, donde, hace unos treinta años, se exhaló la misma flor de la pasión del genio femenino. La escalinata que conduce a este pequeño templo está cubierta de enredaderas trepadoras que entrelazan sus hojas oscuras y sus alegres flores sobre la entrada desierta. El sendero que lleva a él es una avenida de majestuosas palmeras, cuyo enmarañado frondoso follaje protege completamente el camino del sol, mientras que los rectos troncos de las palmeras, entrelazados con ipomeas y campanillas, parecen desplegar las ricas flores de estas enredaderas”. “El pequeño templo está rodeado por un laberinto de naranjos, cacaoteros y palmeras, mangos y zuecos, granados rojizos y tamarindos a la sombra, mientras que los cafetales se extienden en un mosaico alterno de flores blancas y bayas escarlata”. “Aquí, en el retiro del casi inalterado reposo y belleza de la Ermita, vivió y murió, casi inaudible, y desapercibida, «María del Occidente», una de las grandes cantantes de la tierra…”.

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