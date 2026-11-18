El personal de Promoción de Salud del Policlínico Octavio de la Concepción y de la Pedraja realiza actividades educativas con los educandos de la Institución Educativa Pedro Albizu Campos, en el poblado de Alacranes, en el municipio Unión de Reyes.

Las acciones acercan a los educandos a temas relacionados con la promoción y el cuidado de la salud, mediante espacios de orientación que contribuyen a fomentar conocimientos y prácticas saludables desde la infancia.

Según informó el perfil institucional en Facebook de la Dirección General de Salud en Unión de Reyes, estas actividades forman parte de las acciones de promoción y educación para la salud que desarrolla el personal sanitario en las comunidades.

Estos encuentros también favorecen el intercambio entre los profesionales de la salud y los estudiantes, al tiempo que fortalecen la educación desde el ámbito escolar.

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