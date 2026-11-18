“!Mercedes, préstame el machete y el rastrillo que esto está peliagudo, pero conmigo nada es imposible. Aquí no va a quedar ni donde amarrar el gato, a pesar de que el airesito frío está impertinente”, se escuchó la voz de Daniel, uno de los numerosos trabajadores de la Casa de Gobierno Provincial del Poder Popular.

Lo anterior aconteció este martes, cuando acudieron al litoral norte (malecón) de La Playa, en la capital yumurina, para realizar una labor de saneamiento con empleo de múltiples “herramientas” propias del momento, pero eso sí, con el calor humano imponiéndose al ligero clima invernal reinante.

Desde bien temprano, liderados por la Gobernadora, Marieta Caridad Poey Zamora y su equipo de trabajo inmediato (Coordinadores de Programas y Objetivos), y de la administración, con un frente de batalla formado por otros funcionarios, especialistas y demás trabajadores de la entidad.

Todos enfrentaron los embates de frente frío y, con entrega eliminaron todo obstáculo que empañaban la belleza del del entorno costero de la bella bahía de Matanzas, la de mayor calado (profundidad) en Cuba.

“Hubo de todo para recoger y lo hicimos a manos abiertas y seguras”, nos dijo Isabel, acompañada por Valdy, Olguita, Diosenis, Jorge Luis, Aliuska, Yaima, Falcón y algunos otros que acudieron al llamado de eliminar del litoral cuanto no solo afean el lugar desde el puente del Víaducto (El Tenis) hasta Peñas Altas, sino que atenta contra el medio ambiente.

Este martes cuando, convocados por la dirección del Gobierno al nivel antes citado numerosos trabajadores, a los que sumo los componentes obreros de su taller automotriz y demás, incluidos los que quedaron en casa, es decir, en la sede gubernamental, como Bauni, Madelain, con una escoba en ristre, aportaron su grano de arena en la limpieza de oficinas y pasillos.

No hay dudas de que esta participación constituye un ejemplo que un día cualquiera puede ser el ideal para acudir a donde la ciudad requiera de saneamiento integral, con esa voluntad que demanda la Atenas de Cuba. Pero, no solo en el litoral norte junto a la hermosa rada, sino en cada rincón de nuestra bella ciudad, para recoger desechos -papeles, cartón, plásticos, árboles y ramas, etc-, sino a chapear, pintar y ordenar para tener una ciudad, pueblo o batey limpios, higiénicos y bellos.

Seguro estamos de que, a pesar del ligero aire invernal, cada uno de los participantes de este martes por el Gobierno Provincial, tras las labor productivas, regresaron al trabajo habitual conscientes y alegres de haber aportado a esta loable labor, pues, entre todos, podemos realizar una labor de tanta importancia ambiental y social, para bien social general y así mantener limpia y bella a nuestra ciudad.

Tomado del perfil en Facebook del Gobierno Provincial del Poder Popular de Matanzas.

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