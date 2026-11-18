La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 3170 MWh, con 493 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1040 MW, la demanda 2240 MW con 1198 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 423 MW.

Se prevé que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1040 MW con una demanda y máxima de 2800 MW, para un déficit de 1760 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1790 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate