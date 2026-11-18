Esta estrategia, financiada por la Unión Europea e implementada en el país por la Cooperación Francesa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras instituciones, busca, según explicaron especialistas, la internacionalización de estas empresas, a partir del crecimiento de sus capacidades exportadoras.

Durante el encuentro, Jens Urban, embajador de la Unión Europea en Cuba, expresó la importancia de este programa, el cual, mediante el acompañamiento personalizado a cada empresa, contribuirá al impulso de una economía que sea más competitiva y con mayor capacidad de generar ingresos y conectarse con otros mercados.

Destacó, además, la pertinencia de este proyecto en un contexto donde Cuba está inmersa en la implementación de las transformaciones económicas y sociales.

En su intervención, Raphaël Trannoy, embajador de Francia en Cuba, señaló el interés de seguir transmitiendo en la isla las experiencias de la aplicación de este programa en el país galo, así como brindar recomendaciones para el trabajo en las próximas fases.

El Booster, agregó, es un dispositivo público que ayuda a las empresas a construir su estrategia de exportación y ponerla en práctica hacia mercados de alto potencial, el cual, en esta ocasión, se adapta al ecosistema cubano, en función del beneficio del pueblo.

Alegna Lombillo, coordinadora del programa por el Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicó que la internacionalización es un proceso que requiere preparación, capacitación y perseverancia, y que esta estrategia aspira a ser un espacio de intercambio de experiencias y un mecanismo para fortalecer el desarrollo empresarial.

Como parte de esta primera etapa de preparación, las mipymes seleccionadas, provenientes de 11 provincias del país y con actividades en los sectores agroalimentario, tecnología de la información y la comunicación y las industrias culturales, participaron en una jornada de trabajo que combinó la presentación de sus modelos de negocio, el diagnóstico de sus necesidades de acompañamiento y una aproximación a las herramientas de inteligencia comercial.

En el Programa Booster, que durará entre nueve y 12 meses, también participan el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. (ALH)

Tomado de Cubadebate