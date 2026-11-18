En uno de sus apuntes, José Martí mencionó parte de un libro que se publicó en 1861.

Así anotó José Martí sobre el libro de un conocido autor español:

“Yo seré como aquel pobre Babieca—de que habla Hartzenbusch—«ansi dicho con farta razón, caseyendo, hame doto más que otro ningún non salió en cuasi toda su vida, luenga como de suegra o simple, de sayo pardo, de gruesa filaza, casa de alquiler y potaje de almortas».—No me peta lo de docto, ni me petaría alongar mi vida, ni soy como el Babieca, timoroso de Dios ni de los condes, por cuanto a Dios no se ha de temer sino de penetrar para igualarlo, pero soy el mismísimo Babieca, en cuanto al sayo pardo, la casa prestada y el potaje.—¡Oh—luz,—que matas a tus hijos!—”.

El libro

Los datos de portada de la segunda edición de este libro son los siguientes:

Cuentos y fábulas de D. Juan Eugenio Hartzenbusch. Segunda edición. Tomo primero. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Madera baja, Núm. 8. 1862.

La frase que José Martí mencionó aparece en la narración “La novia de oro. Cuento en castellano antiguo”, pp.147-163, y expresa:

“Salomon fué llamado un conde, asaz rico en vasallos é asaz pobre de magin, que, segund cuenta el maestro Ferruz en su corónica de los varones famosos non conoscidos, hobo tierras é poder nada cortos acullá en las septentrionales partes de España: el cual Salomon fué muy mucho familiar é devoto de un mágico sabidorísimo, timoroso de Dios é los condes, que había nombre Babieca, ansí dicho con farta razon, ca leyendo home doto más que otro ningun, non salió en cuasi toda su vida, luenga como de suegra ó simple, non salió, digo, de sayo pardo de gruesa filaza, casa de alquiler y potaje de almortas”. (p.147)

Este libro tuvo una primera edición en 1861. Tanto la primera como la segunda edición constaron de dos tomos.

El autor:

Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (1806-1880) fue un célebre escritor español. Pasó su infancia en Cuenca y en 1815 pasó a residir en Madrid. Estudió con los jesuitas en el Colegio de San Isidro (1818-1822), pero no continuó la carrera religiosa. Muy joven se vinculó al teatro. Trabajó en publicaciones como Gaceta de Madrid y Diario de Sesiones del Congreso. Fue presidente del Consejo de Teatros en 1852, director de la Escuela Normal 1854 y director de la Biblioteca Nacional entre 1862 y 1876. En 1847 ingresó en la Real Academia Española.

Colaboró en los 34 volúmenes de la Enciclopedia moderna. Diccionario universal de literatura, Ciencias, artes, agricultura, industria y comercio publicada en Madrid (1851-1855) por Francisco de Paula Mellado. También tomó parte en la Biblioteca de Autores Españoles de Manuel Rivadeneyra, donde dirigió la edición del Teatro escogido de Tirso de Molina, realizó una edición del Don Quijote y dejó preparadas las notas para una segunda. Tradujo obras francesas y refundió comedias del Siglo de Oro.

Entre sus obras están Doña Mencía (1839), La redoma encantada (1839), Los polvos de la madre Celestina (1840), La visionaria (1840), Alfonso el Casto (1841), La coja y el encogido (1842), Fábulas (1843), Juan de Viñas (1844), La jura en Santa Gadea (1845), La madre de Pelayo (1846) y La luz de la raza (1852). (ALH)

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