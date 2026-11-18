El próximo año se vislumbra un mayor número de cilindros de gas licuado de 10 kilogramos para la población, las tan reclamadas balitas utilizadas sobre todo en la cocción de alimentos.

Pedro Llerena Rivero, director general de la Empresa de Conformación de Metales Noel Fernández (Conformat), aseguró a Girón que durante 2027 en la industria matancera planean producir más de 150 000 recipientes de 10 kilogramos, todo un desafío luego del declive de los últimos tiempos.

El salto previsto, aclaró, obedece en gran medida a la implementación de las nuevas facultades que otorgan las 176 medidas de las Transformaciones Económicas y Sociales, lo que al propio tiempo les permite revertir la compleja situación económica, garantizar la continuidad de sus producciones y trazar ambiciosas metas de crecimiento.

Sus insuficientes finanzas y la obligación de importar hasta el 90 por ciento de la materia prima para su producción principal fue hasta ahora el mayor reto de la fábrica. Apostaron entonces por la autonomía financiera mediante la vinculación con formas de gestión no estatal, comentó Llerena Rivero.

Para ilustrar el avance, dijo que en un primer momento firmaron un contrato de producción cooperada en el que ambas partes aportaron un nivel de materias primas y que por consiguiente se reanimó la producción principal, además de generar ingresos en divisas.

Por fortuna, esa estrategia suma ya a más de cuatro formas productivas privadas trabajando de conjunto con la entidad.

Precisa la nota que, gracias a esos ingresos, Conformat financia casi la totalidad de su producción correspondiente al primer trimestre del próximo año, de cuyo total más del 30 por ciento está destinada a la producción nacional y el resto a garantizar las entradas en divisas, según el directivo.

El modelo ha permitido autofinanciar el combustible y los aseguramientos necesarios para mantener la producción de forma ininterrumpida.

Asimismo, ha facilitado el rescate de otras líneas de producción y el desarrollo de una economía circular basada en la recuperación de metales a partir de desechos. Dicha práctica permite fabricar efectos de alta demanda popular como fogones, rejas, camas y hornillas.

El salario medio de los trabajadores, incluyendo utilidades, ronda los 14 000 pesos. Para el próximo año, la propuesta es superar esta cifra con un salario mínimo de 25 000 pesos y un máximo de 60 000.

Con estos resultados, Conformat se erige como ejemplo práctico de cómo la flexibilización económica y la búsqueda de nuevas alianzas pueden sacar a una empresa estatal de la parálisis y proyectarla hacia el desarrollo, garantizando al mismo tiempo bienes esenciales para la población y mejores condiciones de vida para sus trabajadores.

Tomado de Granma

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