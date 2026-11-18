Del 26 al 29 de noviembre la ciudad de Matanzas acogerá la edición 16 del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación Danzandos.

Según trascendió en conferencia de prensa, el evento dedica sus jornadas al aniversario 55 de «El Decálogo del Apocalipsis», del maestro Ramiro Guerra.

Inicialmente Danza Espiral presentará la obra «Clave Cubana. Un estudio sobre Hamlet», con coreografía de la Premio Nacional de Danza Liliam Padrón, en los alrededores del Teatro Sauto, Monumento Nacional.

De igual forma la inauguración incluirá la muestra «Espirales de Ramiro Guerra. Fondo Casa de la Memoria Escénica».

Entre los invitados al encuentro figuran los maestros Ruth Canseco, de México, y Astergio Insalencio Pinto, de Colombia, con el auspicio de Iberescena.

De Cuba asistirán los Premios Nacionales de Danza Isidro Rolando y Santiago Alfonso, así como el historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera.

Las compañías Malpaso, Perro Callejero, Retazos, Danza Libre, el Ballet Contemporáneo de Camagüey y Danza Espiral confirmaron su participación. De igual forma, participarán estudiantes de la Escuela de Artes de Matanzas de los niveles elemental y medio.

El programa incluirá talleres abiertos al público y otros para profesionales, el espacio «Memorias» y presentaciones en vivo. Las funciones tendrán lugar a las 4 de la tarde.

El 16 Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación DanzanDos culminará el domingo 29 con la entrega del Premio de la Popularidad, en esta ocasión una obra del artista visual yumurino Adrián Gómez Sancho.

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