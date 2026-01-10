Registra Moscú la mayor nevada en 56 años

En la última jornada Moscú registró la mayor nevada en 56 años, con el 42 por ciento de la precipitación mensual acumulada, informó el destacado especialista del centro meteorológico Fobos, Evgueni Tishkovets.

«La impresionante nevada que se registró en Rusia central trajo una cantidad de nieve récord que paralizó el tráfico terrestre y aéreo, y en la capital de Rusia, la estación meteorológica principal en la VDNJ, se registraron 22 milímetros (si se midiera en agua), o el 42 por ciento de la norma mensual, dijo el meteorólogo.

Señaló que de esta manera, para el 9 de enero se rompió el récord de 1976, cuando la capital rusa registró 12,9 milímetros de precipitaciones en forma de nieve.

Tishkovets igualmente refirió que el total estuvo literalmente a un milímetro de igualar el récord diario de enero, vigente desde 1970. Moscú no ha vivido un Armagedón de nieve como este en pleno invierno en los últimos 56 años, enfatizó.

En la región de Moscú, los meteorólogos registraron una cantidad sin precedentes de precipitaciones en Kolomna y Mozhaisk. En Nueva Moscú, en Vnúkovo, cayeron 32 milímetros de nieve, y en la región el récord de nieve correspondió a Dolgoprudni, con 33 milímetros, que representa el 62 por ciento de la norma de todo enero, agregó Tishkovets. (ALH)

