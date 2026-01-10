Nicaragua cantó al ritmo cubano de Buena Fe

Nicaragua cantó a la trova, al amor y a la esperanza junto al dúo cubano Buena Fe que integran Yoel Martínez e Israel Rojas, en un concierto donde la música devino puente de afectos y complicidades compartidas.

Decenas de nicaragüenses, cubanos residentes, autoridades del Gobierno y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país centroamericano acudieron anoche al principal coliseo cultural de la nación para disfrutar de una velada marcada por la poesía, la reflexión y la emoción.

Bajo un ambiente íntimo, trovadoresco y romántico, el público se dejó llevar por las canciones del dúo surgido a finales de 1999, cuyas letras han acompañado a varias generaciones dentro y fuera de Cuba.

El concierto, titulado “Trova y algo más”, ofreció una cuidada selección de unas 20 canciones que recorrieron el amplio pentagrama musical de Buena Fe, entre la nostalgia, la crítica social y la ternura cotidiana.

Temas emblemáticos como “No juegues con mi soledad”, “Cada país”, “Bolero sangriento”; “Cecilia Valdés, Casanova y la Bella Durmiente”; “Pi 3,14”; “La carta”; «La venganza de los viejos» y «Catalejo», entre otras, marcaron una noche de aplausos sostenidos y coros espontáneos.

La velada cerró con Canción urgente para Nicaragua, de Silvio Rodríguez, interpretada con especial emoción y largamente ovacionada por un público de pie, que hizo suya la canción.

Tras más de hora y media sobre el escenario, Israel Rojas confesó a Prensa Latina la felicidad de regresar a Nicaragua y en especial cantar en tan importante recinto cultural después de casi 15 años sin venir al país.

“Volver y encontrarnos con tanta gente hermosa y participativa fue algo muy lindo, estamos muy felices”, expresó.

Rojas destacó además la importancia de incluir a Nicaragua en la gira centroamericana del dúo, en un contexto internacional complejo, marcado —dijo— por agresiones a la soberanía de los pueblos.

“Poder venir, cantar aquí y encontrarnos con nuestros emigrados y con los amigos nicas solidarios con Cuba y con nuestra música es una maravilla”, subrayó el cantautor.

En el llamado templo de la cultura nicaragüense, Buena Fe estuvo acompañado por Alejandro Trigo, encargado de la guitarra y el tres, un músico a quien Rojas definió como un artista al que “admiramos y respetamos mucho”.

Horas antes del espectáculo, el cantante cubano había calificado de espectacular su presentación en Costa Rica, país al que el dúo regresará este sábado para continuar su gira por Centroamérica que también lo llevará a Guatemala y el Salvador la próxima semana.

Rojas agradeció a quienes hacen posible estos recorridos musicales que, casi siempre a inicios de año, llevan canciones y alegría a públicos diversos.

También envió un saludo especial a los trovadores que participan en el Festival Longina canta a Corona, en Santa Clara, y expresó su deseo de que estas presentaciones sean una prolongación de ese espíritu trovadoresco en la región.

Buena Fe es un dúo musical procedente de la provincia de Guantánamo, en la parte oriental de Cuba, en el cual Rojas, además de vocalista y líder, es compositor de los temas y Martínez, guitarrista y voz segunda.

La crítica especializada reconoce al grupo como uno de los más importantes de su generación, gracias a su originalidad y a una propuesta que rompe estereotipos al mezclar trova con rock, pop, guaracha, reggae y flamenco.

Desde su álbum debut Déjame entrar (2001), Buena Fe ha construido una sólida discografía y un público fiel, que anoche en Managua volvió a confirmar que la canción comprometida, sensible y cercana sigue teniendo un lugar privilegiado en el corazón de los pueblos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

