Otorgan Premios Nacionales de Ciencias Sociales y de Edición

En una decisión que reconoce la profundidad y el rigor de la investigación científica en el campo de las ciencias sociales, el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2025 recayó, por unanimidad, en el prestigioso profesor e investigador José Bell Lara.

Un jurado de altísimo nivel, presidido por René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz, e integrado por relevantes personalidades de la cultura y la academia cubanas, analizó las propuestas y dictaminó el veredicto. El tribunal estuvo compuesto además por Omar González, escritor y periodista; Fernando Rojas, asesor del ministro de Cultura; Luis Emilio Aybar, director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello; y Rigoberto Santiesteban, presidente del Instituto de Historia de Cuba.

Según fuentes cercanas al Instituto Cubano del Libro (ICL), la entrega oficial del Premio tendrá lugar en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, que se desarrollará del 12 al 22 de febrero del presente año 2026, constituyendo uno de los momentos cumbres de ese evento cultural.

El doctor José Bell Lara, Profesor Titular y Consultante de la Universidad de La Habana, posee una sólida formación académica que incluye un Doctorado en Ciencias Filosóficas y una Maestría en Desarrollo Social. Como Profesor-Investigador con rango regional de FLACSO Cuba, ha dedicado su vasta obra al estudio de la realidad cubana y latinoamericana. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran la serie Documentos de la Revolución Cubana y los volúmenes Cuba: la generación revolucionaria 1952-1961 y Cuba: las mujeres en la insurrección 1952-1961, textos de referencia en la historiografía nacional.

Su labor intelectual se extiende al ámbito de la dirección académica, al frente del área Política y Desarrollo y del equipo de investigación sobre Revolución Cubana de FLACSO-Cuba. Sus estudios, reconocidos por su agudeza y compromiso, se centran en los complejos problemas del desarrollo, el subdesarrollo y la construcción socialista, desde una perspectiva que integra la filosofía, la política y la sociología.

Paralelamente, en un acto celebrado este viernes en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, el jurado del Premio Nacional de Edición 2025 acordó otorgar este lauro al eminente profesor, historiador y periodista Pedro Pablo Rodríguez, quien atesora en su haber el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas (2009).

El comité de selección, presidido por la narradora y editora Olga Marta Pérez, Premio Nacional de Edición (2015), e integrado por figuras de reconocido prestigio como Mercy Ruiz, Osmany Echevarría, Enrique Ubieta y Norberto Codina, ponderó la excepcional trayectoria editorial del galardonado.

Considerado uno de los más serios y consagrados investigadores del legado martiano, el doctor Pedro Pablo Rodríguez ha consagrado su vida al estudio de la historia y el pensamiento de la nación cubana. Doctor en Ciencias Históricas y Profesor e Investigador Titular, su extensa bibliografía incluye títulos fundamentales como La primera invasión, De las dos Américas, De todas partes. Perfiles de José Martí y El periodismo como misión, este último una compilación de estudios sobre el quehacer periodístico del Apóstol.

A lo largo de su fecunda carrera, Rodríguez ha recibido múltiples distinciones, entre las que sobresalen el Premio de la Crítica, la Distinción Por la Cultura Nacional, la Orden Carlos J. Finlay y el Premio Nacional de Historia por la obra de la vida, reconocimientos que avalan su invaluable contribución a la cultura cubana. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 1