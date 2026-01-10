Desarrollan Día Nacional de la Defensa en Matanzas

Con el tema Acciones de las fuerzas y medios del territorio para elevar su preparación se inició el Día Nacional de la Defensa en la provincia de Matanzas.

En el Consejo de Defensa provincial, su presidente, Mario Sabines Lorenzo, y el jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kesell, activaron el órgano y explicaron las acciones a acometer.

El jefe de la Región Militar Matanzas, General de Brigada Alexánder Rivero Díaz, destacó que realizarán nueve ejercicios de defensa de las zonas, clases combinadas en unidades militares, clases tácticas con tiro y en el caso de la brigada de defensa antiaérea efectuarán ejercicios de batería.

En Jovellanos explicaron las acciones a realizar en el territorio y la activación de las zonas de defensa. «La experiencia que tenemos que buscar es mayor preparación y cómo actuar ante una determinada situación», puntualizó el Jefe del Ejército Central.

En la zona de defensa 250610, San Carlos, dónde hace 43 años fundaron estas estructuras, Sabines Lorenzo instó a fortalecer la preparación de los grupos y subgrupos de trabajo y la labor en la obras para la protección del pueblo.

En una unidad de la Región Militar Matanzas puntualizaron las actividades a cumplir durante el día, entre ellas clases con los vehículos aéreos no tripulados, arme y desarme del fusil y prácticas de tiro. (ALH)

