Global Game Jam define sus ganadores

Programadores, diseñadores, guionistas, sonidistas, entre otros especialistas, se dieron cita del 3 al 6 de febrero en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) para participar en el Global Game Jam (GGJ).

La simultánea de desarrollo de videojuegos más grande del mundo tuvo el objetivo de crear un prototipo funcional en 48 horas.

El GGJ es además, el mayor evento colaborativo de creación de juegos del mundo, que reúne cada año a decenas de miles de desarrolladores de más de 100 países.

En esta octava edición (15ta. a nivel mundial), asistieron 30 equipos de cuatro personas. Seis teams pertenecieron a institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas (Vladimir Ilich Lenin y Humboldt 7), para un total de 120 participantes.

Global Game Jam desde la UCI

El tema seleccionado para este año fue “Raíces”. Como en otras ediciones, también se agregó un subtema para los jammers cubanos: “Ciencia Infantil”.

La cita contó además con el patrocinio del Parque Científico Tecnológico de La Habana, la Editorial Pueblo y Educación, la Unión de Informáticos de Cuba, el Ministerio de Educación Superior, los Estudios de Animación del ICAIC, el proyecto Scratch Cuba y el Proyecto de Desarrollo Local Meñique.

De manera virtual se celebró también el Global Game Jam Next, donde participaron 41 niños y adolescentes de las enseñanzas primaria y secundaria, con tema literatura infantil.

Se impartieron cuatro talleres pre evento dedicados a tecnologías en el desarrollo de videojuegos, impartidos por especialistas invitados al evento. El doctor en ciencias Omar Correa Madrigal, compartió con los asistentes en la conferencia de interacción gamer-gamer, donde hizo hincapié en la interacción del jugador con el juego.

El desarrollador Roger Dureñona compartió sobre narrativa en los videojuegos, así como el desarrollo del videojuegos con software libre.

La conferencia, más técnica, de Yoandy Paz Perdigón, acerca de un plugin para lograr realizar árboles de comportamiento que permiten aportar mayor interacción y jugabilidad a los personajes NPC.

Esta edición del año 2023 del Global Game Jam, la simultánea de videojuegos más grande del mundo, tuvo lugar en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), sede del evento por octava ocasión en la historia.

Grandes premios:

Team Gilty Geek: Raiza, la aventura de una raíz

Team Good Vibes: Deep in the roots

Team Sofflimits: Last Hope

Menciones:

Team SS Chimera: the root of the monster

Team LEGACY: Roots

Team Borient: Koren

Global Game Jam Next

Premios:

Daniela Rodríguez Companioni – Proyecto Isla del Coco

Xiang Joel Joa Calderín – Proyecto Ruta del Saber

Teresa Ling Téllez Joa Proyecto – Conociendo La Edad de Oro

Menciones

Isabella Marie Abreu Bamio – Proyecto Personajes de cuentos infantiles

Naomi Vázquez Vega – Proyecto Un barco de papel

Mónica Hernández Hernández – Proyecto Bebé y el Señor Don Pomposo