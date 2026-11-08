Alertan en Brasil sobre aumento de casos graves de Covid-19

El incremento se identificó en Mato Grosso, el Distrito Federal, Sao Paulo, Río de Janeiro y Santa Catarina, según el más reciente boletín InfoGripe, elaborado por la Fundación Oswaldo Cruz y citado este sábado por la Agencia Brasil.

De acuerdo con el informe, los casos de Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAG) asociados al coronavirus aumentaron durante las últimas semanas.

La situación también demanda atención en Roraima y Sergipe, donde los indicadores se encuentran en niveles de alerta, riesgo o alto riesgo, aunque sin señales de crecimiento en la tendencia de largo plazo.

El monitoreo epidemiológico revela, además, la circulación de diferentes agentes infecciosos.

Durante las cuatro últimas semanas analizadas, el rinovirus representó el 50,1 por ciento de los resultados positivos identificados en casos de SRAG, seguido por el virus sincicial respiratorio (10,1).

Después aparecieron el SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, con 8,5 por ciento, la influenza B (4,7) y la influenza A (4,2).

En cuanto a los fallecimientos asociados a esos cuadros, el coronavirus estuvo presente en el 24,1 por ciento de los resultados positivos con identificación viral, por detrás del rinovirus, que concentró el 43.

Desde el comienzo de 2026 hasta ahora, Brasil notificó 171 mil 369 casos de SRAG, y de ese total, 91 mil 420, equivalentes al 53,3 por ciento, tuvieron resultados positivos para algún virus respiratorio, apuntan cifras difundidas por dicha fuente de prensa.

Los niños menores de dos años de edad presentan la mayor incidencia de cuadros graves y las personas de 65 años o más concentran el impacto superior en términos de mortalidad. (ALH)

Tomado de Prensa Latina