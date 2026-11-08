Desde bien temprano, Unión de Reyes vive una jornada electoral

Desde las primeras horas de la mañana de este domingo 8 de noviembre comenzaron las votaciones en el colegio electoral ubicado en el Estadio de Pelota 16 de Abril, en Unión de Reyes, para cubrir el cargo vacante de delegado del Poder Popular en la Circunscripción 51.

Los electores de esta demarcación acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto y elegir a quien asumirá la responsabilidad de representarlos ante los órganos del Poder Popular.

Como parte de las garantías del proceso, educandos de la institución educativa Fabricio Ojeda custodian las urnas desde bien temprano, una muestra de su participación en esta jornada de compromiso cívico y formación ciudadana.

La convocatoria transcurre en un ambiente de participación popular, con el propósito de asegurar la representación de los vecinos de esta circunscripción.

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