Cuba

Víctor Pérez-Galdós: Un colega que vivirá en nuestra historia

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Fallecimiento #periodismo #Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) #Víctor Pérez-Galdós

Nos entristece hondamente la muerte del reconocido periodista cubano Víctor Francisco Pérez-Galdós Ortíz, Premio Nacional de Periodismo Histórico y enaltecido por los colegas del Grupo Asesor de la Presidencia de la Upec con un premio a la obra de su vida.

Murió a los 81 años el también destacado investigador y guionista, pero gran parte del apasionante y contradictorio devenir cubano queda en su obra profesional, en textos y especialmente en la Radio donde dedicó columnas emblemáticas a este tema.

Sus años estaban en riña con su espíritu, pues desbordaba de proyectos para salvar la memoria de su patria, a la que se entregó con absoluta devoción hasta el último momento.

Nacido en Cienfuegos, dedicó su vida al periodismo desde que ingresó en 1968 a la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana. Colaboró con Radio Progreso, Radio Habana Cuba y otras publicaciones, y sobresalió por su obra investigativa sobre José Martí y Ernesto Che Guevara.

A sus familiares y compañeros de diverdos medios en los que laboró, a los de la Unión de Historiadores y especialmente a los integrantes del Grupo Asesor de la Presidencia de la Upec, organización a la que siempre perteneció con orgullo, nuestro abrazo.

Su ejemplo de consagración a su tierra y su historia y al periodismo revolucionario deja una profunda huella en nosotros…. (ALH)

Ricardo Ronquillo/Cubadebate

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