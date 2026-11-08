Víctor Pérez-Galdós: Un colega que vivirá en nuestra historia

Murió a los 81 años el también destacado investigador y guionista, pero gran parte del apasionante y contradictorio devenir cubano queda en su obra profesional, en textos y especialmente en la Radio donde dedicó columnas emblemáticas a este tema.

Sus años estaban en riña con su espíritu, pues desbordaba de proyectos para salvar la memoria de su patria, a la que se entregó con absoluta devoción hasta el último momento.

Nacido en Cienfuegos, dedicó su vida al periodismo desde que ingresó en 1968 a la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana. Colaboró con Radio Progreso, Radio Habana Cuba y otras publicaciones, y sobresalió por su obra investigativa sobre José Martí y Ernesto Che Guevara.

A sus familiares y compañeros de diverdos medios en los que laboró, a los de la Unión de Historiadores y especialmente a los integrantes del Grupo Asesor de la Presidencia de la Upec, organización a la que siempre perteneció con orgullo, nuestro abrazo.

Su ejemplo de consagración a su tierra y su historia y al periodismo revolucionario deja una profunda huella en nosotros…. (ALH)

Ricardo Ronquillo/Cubadebate