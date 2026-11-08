Cuba

Pronostican afectación de 1680 MW para el pico del domingo

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagón #Apagones #Cuba #Electricidad #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Unión Eléctrica (UNE)

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1706 MW a las 19:30 horas.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 5002 MWh, con 778 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1060 MW, la demanda 2270 MW con 1210 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 595 MW.

Se estima la entrada para el horario pico de la unidad 3 de la CTE Rente con 50 MW (En proceso de arranque) y el completamiento de la carga con 40 MW de la unidad 3 de la CTE CMC.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1150 MW con una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1650 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1680 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 58

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Víctor Pérez-Galdós: Un colega que vivirá en nuestra historia

Redacción TV Yumurí
Cuba

Libros en José Martí (LXXXIII): Estudios poéticos

Luis Ernesto Martínez González
Cuba

UNE estima en 1790 MW el déficit durante pico de este sábado

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes

Concluye en Matanzas Semifinal Provincial de Ajedrez

Cultura

Ofrece Orquesta Sinfónica concierto con directora invitada

Cuba

Víctor Pérez-Galdós: Un colega que vivirá en nuestra historia

Mundo

Polonia investiga la masacre de Cracovia