Pronostican afectación de 1680 MW para el pico del domingo

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 5002 MWh, con 778 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1060 MW, la demanda 2270 MW con 1210 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 595 MW.

Se estima la entrada para el horario pico de la unidad 3 de la CTE Rente con 50 MW (En proceso de arranque) y el completamiento de la carga con 40 MW de la unidad 3 de la CTE CMC.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1150 MW con una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1650 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1680 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate