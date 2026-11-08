Jóvenes cubanos con cinco medallas de oro en Festival de Ajedrez

Una actuación memorable protagonizaron los jóvenes ajedrecistas cubanos presentes en el XXI Festival Centroamericano y del Caribe de Ajedrez de la Juventud, que concluyó este sábado en San José, Costa Rica, al conquistar cinco medallas de oro y dos títulos internacionales.

En la modalidad clásica, Erick Angelo Ravelo, se proclamó campeón de la categoría sub-14, con ocho puntos de nueve posibles. Lo escoltaron en el podio los costarricenses Juan Raúl Montefar Porcell y Felipe González Arguedas, ambos con 6,5 unidades.

Con ese resultado, el talentoso guantanamero obtuvo de forma directa el título de Maestro FIDE (MF).

Su compañero de equipo, Leandro Álvarez, finalizó en el sexto escaño con seis puntos acumulados.

La matancera Liennys Ferrer, por su parte, se alzó con el título sub-18 femenino, tras empatar en la cima con la panameña Ashley Alexandra, ambas con 7,5 puntos.

Los sistemas de desempate favorecieron a la cubana, quien obtuvo así el título directo de Maestra Internacional (WIM). La barbadense Hannah Wilson completó el estrado con 6,5 unidades.

La cubana Rubí Nahomis Héctor concluyó séptima con cuatro rayas.

En el resto de las secciones clásicas, Alberto García acumuló seis puntos y finalizó sexto en la lid sub-12, categoría que ganó el arubano Ty Humphrey (7).

El también antillano Ronald Manuel Espinosa sumó seis puntos y ocupó el quinto puesto sub-16, encabezado por el costarricense Christopher Lumano Martínez (7,5).

Diego Jiménez fue sexto con seis unidades y Liam Bárbaro Macías décimo, con 5,5, en la competencia sub-18 absoluto, en la cual el metal dorado quedó en poder del salvadoreño Santiago José Guevara (8).

Entre los menores de ocho años, Lyan Samuel Vázquez cerró décimo con cinco puntos, en una categoría dominada por el panameño Joseph Jair Córdoba (8).

En el torneo Blitz, Cuba sumó tres coronas más.

Álvarez se llevó la del sub-14, con 8,5 puntos, por delante del salvadoreño Santiago José Guevara Ruiz (7) y el costarricense Juan Raúl Montefar Porcell (7).

Su compatriota Ravelo finalizó cuarto (7).

El santiaguero Espinosa regresará a casa con la corona del sub-16, luego de conseguir ocho unidades en esta modalidad. El surinamés Ravish Ramnarine (8) y el costarricense Adrián Ignacio Cortés Franco (7,5).

La yumurina Ferrer reeditó su dominio entre los menores de 18, con 7,5 puntos, por delante del guatemalteco Ricardo Andrés Ordóñez Bonilla (7) y el panameño Adrián Jafeth Miranda Samudio (6,5).

Macías y Héctor ocuparon los lugares 18 y 21, con 4,5 y 4 unidades, por ese orden.

En las restantes secciones del Blitz, Alberto García fue décimo en el sub-12 con 5,5 puntos, torneo que ganó el jamaicano Rajvir Shergil (7,5), y Vázquez quedó decimotercero en el sub-8 con cinco unidades, en una categoría dominada por el también jamaicano Jeevilya Maci (8).

Tras este impresionante cierre, el ajedrez cubano ratifica el buen momento de sus jóvenes valores y demuestra amplio dominio en la región en estas categorías. (ALH)

Lianet Escobar Hernández/JIT