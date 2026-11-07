Concluye 5ta ronda de la Semifinal Provincial de Ajedrez

Cuando restan 2 rondas para concluir la Semifinal Provincial de Ajedrez (categoría libre), empiezan a despejarse algunas probabilidades clasificatorias.

El torneo que tiene lugar en la Sala José Raúl Capablanca, de la Atenas de Cuba, reúne 17 jugadores matanceros que optan por las plazas de la final provincial.

Al concluir la 5ta ronda, el trebejista yumurino Ronald Jorge se separa del grupo inicial al obtener su quinta victoria de 5 posibles hasta la etapa.

Muy cerca, con 4,5 puntos acumulados, marcha la cardenense Amy Cepero, mientras el limonareño Frank Power avanza en el tercer lugar con 3,5 puntos.

Durante la jornada de sábado se inició la Semifinal Provincial de Ajedrez Femenino con la participación de 14 jugadoras, en la propia sala yumurina.

Las féminas jugarán 7 rondas de un sistema suizo disputado a 25 minutos con 5 segundos de bonificación.

Ambos eventos concluirán en la jornada de este domingo. (ALH)

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