UNE estima en 1790 MW el déficit durante pico de este sábado

Este viernes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1814 MW a las 19:40 horas.

La producción energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 4655 MWh, con 724 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1040 MW, la demanda 2317 MW con 1295 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 455 MW.

Para el horario pico se estima la recuperación de 30 MW en la unidad 3 de la CTE Cienfuegos.

Con este pronóstico, en el horario de máxima demanda se prevé una disponibilidad de 1070 MW con una demanda máxima de 2830 MW, para un déficit de 1760 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1790 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate