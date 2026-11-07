Jovellanos desarrolla Día Nacional de la Defensa

Con la transmisión de la Tarea Táctica y el Plan de la Dinámica por parte del Presidente del Consejo de Defensa Municipal, Edgar Ferrera Correa, al Presidente de la Zona de Defensa 25-06-02 de Carlos Rojas —y la decisión de este último—, se inició en Jovellanos el Día Nacional de la Defensa y la culminación del Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

Mediante acciones prácticas desde los distintos Grupos y Subgrupos —producción y elaboración de alimentos en situación adversa, distribución de agua, aseguramiento al transporte y las infocomunicaciones, mantenimiento de servicios eléctricos e industriales, continuidad del proceso educativo con alternativas, y emboscadas de hostigamiento con unidades regulares y de producción y defensa— se comprobó la cohesión de los órganos de dirección y mando, así como la preparación del personal participante en el combate defensivo territorial.

Estos ejercicios, catalogados de exitosos por el alto mando militar presente, constituyen entrenamiento para las fuerzas populares, las Zonas de Defensa, las FAR y el MININT, con el fin de prevenir y enfrentar riesgos, amenazas y agresiones a la seguridad del territorio y la nación en un escenario de Guerra no Convencional, en cumplimiento de la doctrina de Guerra de Todo el Pueblo.

En el acto de reafirmación patriótica se reconoció a los diferentes Grupos y Subgrupos del Consejo de Defensa Municipal y de Zona, en especial a la ZD 25-06-02 de Carlos Rojas.

En sus palabras centrales, el presidente del Consejo de Defensa Municipal y Primer Secretario del Comité Municipal del Partido significó la importancia de las Zonas de Defensa y ratificó el compromiso inclaudicable con los héroes y mártires de la Revolución en defensa de la Patria Socialista. (ALH)

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