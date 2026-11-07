El también secretario general del partido gobernante Sueño Georgiano refirió este sábado, que algunos embajadores estuvieron implicados en la tragedia que se desarrolló en el país durante un tiempo.

Lejos de condenar la violencia, la alentaron y facilitaron la creación de organizaciones extremistas dedicadas a la violencia. Fueron actos vergonzosos, que observamos, por ejemplo, por parte de ciertos diplomáticos, declaró Kaladze.

A modo de comparación, el político citó la situación de las protestas en países europeos, donde la sociedad y las autoridades condenan enérgicamente los ataques contra los agentes del orden.

Según él, en Georgia, las organizaciones financiadas por países europeos actuaron de manera diferente, aprobando el lanzamiento de cócteles molotov contra la policía.

El pasado jueves, el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, exigió que los embajadores occidentales no interfirieran en el trabajo del Tribunal Constitucional.

En tanto, el presidente de la Comisión de Integración Europea del Parlamento, Levan Majashvili, anunció que cada vez son más los países europeos que están insatisfechos con las políticas de Bruselas.

El mes pasado, Kobajidze calificó la exigencia de los eurodiputados de retirar la demanda para prohibir los partidos de oposición radicales como una grave injerencia en el sistema judicial. (ALH)

Tomado de Prensa Latina