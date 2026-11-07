León XIV oficia su primera misa como Papa en Latinoamérica

El Sumo Pontífice llegará temprano al Parque París Londres, cuyas instalaciones recorrerá a bordo del papamóvil para saludar a fieles del departamento homónimo, de otros de la región y foráneos, sobre todo argentinos y brasileños.

Luego celebrará una misa campestre en el escenario principal del parque, la primera que oficie el Papa en este continente.

Según una encuesta divulgada aquí, a los uruguayos les interesan más sus mensajes sobre la paz, contra la guerra, la pobreza, las desigualdades, y mucho menos respecto a temas de religión.

Después del culto, el Santo Padre se trasladará a la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo para un momento privado de oración. Allí bendecirá una imagen del beato Jacinto Vera y descubrirá una placa de recordación.

Antes de retirarse, impartirá una bendición apostólica a la ciudad, orientada hacia la Plaza Constitución

Paysandú, a cuyos habitantes se les llama sanduceros, es una de las ciudades más importantes y pobladas de Uruguay. Situada a la orilla del río Uruguay, está conectada con la ciudad argentina de Colón a través del Puente Internacional General Artigas.

A ambos lados de la frontera está dispuesto el reforzamiento de los controles de seguridad y para asegurar la movilidad de los visitantes. Más de seis mil efectivos policiales y militares están a cargo de la seguridad de la visita papal.

La de este sábado será la jornada más intensa del prelado en Uruguay, quien la víspera se reunió con el presidente Yamandú Orsi, dio su primer discurso en Plaza Independencia y recibió las Llaves de la Ciudad.

Hay más coincidencias que diferencias, dijo Orsi sobre el discurso del prelado, quien fue crítico sobre el aborto y la eutanasia, vigentes por ley aquí, entre otros señalamientos de orden social.

En la tarde de este sábado, el Sumo Pontífice visitará el barrio montevideano de Casavalle, uno de los más vulnerables de la ciudad y afectado por la violencia delictiva y la droga. Luego estará en la Universidad Católica del Uruguay, en un encuentro con el mundo de la educación y el conocimiento.

Uno los momentos culminantes de su estancia aquí será la vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde se bañará de pueblo y dará un discurso en la tarde noche.

El líder de la iglesia Católica luce activo y saludable, a pesar de haberse sometido a una intervención quirúrgica el pasado 13 de octubre por cáncer de pulmón.

Tal situación puso en duda un viaje que hoy es realidad y en el que tendrá numerosas actividades públicas, además de viajes en avión y otros medios, como parte de su gira por Sudamérica hasta el 17 de noviembre, que le llevará también a Argentina y Perú. (ALH)

Tomado de Prensa Latina