Cruz Roja de Cuba y Suiza firman memorando de entendimiento

El plan concentrará el total de sus acciones en las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas, destacaron fuentes diplomáticas en esta capital, en medio de una situación cuando Estados Unidos aplica un bloqueo comercial, económico, financiero y energético contra la isla.

Tras la firma del documento en esta urbe, la Embajadora de Cuba en Suiza, Laura Ivet Pujol Torres, recibió al Presidente Ejecutivo de la CRC, Carlos Ricardo Pérez Díaz, y a la Directora de la CRS, Nora Kronig.

Ambos ratificaron el impacto de esta cooperación y su adhesión a los Siete Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.

Tales principios son la humanidad, al prevenir y aliviar el sufrimiento humano, e imparcialidad, pues actúa sin distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni opiniones políticas.

A ello se agrega la neutralidad, para conservar la confianza de todos, pues se abstiene de tomar partido en hostilidades o de participar en controversias de carácter político, racial, religioso o ideológico.

También trabaja con independencia, al conservar su autonomía para actuar de acuerdo con los principios humanitarios, practica el voluntariado, con un movimiento de socorro voluntario y desinteresado.

La unidad también figura en sus principios, al igual que la Universalidad, pues el Movimiento es mundial y todas sus instituciones comparten responsabilidades y obligaciones. (ALH)

Tomado de Prensa Latina