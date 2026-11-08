Ofrece Orquesta Sinfónica concierto con directora invitada

La Orquesta Sinfónica de Matanzas realizó un concierto con la directora invitada Milagros Monier Ribeaux, en la Sala José White, de la Ciudad de los Puentes.

«Vine a hacer este concierto maravilloso en Matanzas. Hacia mucho tiempo que no venía y todo fue precioso con una orquesta renovada, muy efectiva y factible en cuanto al resultado musical esperado. Mis expectativas están cumplidas y creo que la Orquesta Sinfónica de Matanzas es genial», declaró Monier Ribeaux.

Obertura Sueño de una noche de verano, Sinfonía No 8 Inconclusa y la Danza Húngara No 5, de Johannes Bhrams, fueron interpretadas durante la velada.

«El lenguaje musical fluyó y nos entendimos perfectamente. Ha sido arduo el trabajo en un margen de poco tiempo, pero con resultados excelentes. Los muchachos, inclusive estudiantes, tocan muy bien. Agradezco a la Dirección provincial de Cultura en Matanzas, a mis compañeros y al público asistente a mi presentación por toda la atención recibida», culminó Monier Ribeaux.

Milagros Monier Ribeaux, cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito musical cubano. Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Matanzas defiende la música de concierto en la urbe tricentenaria. (ALH)

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