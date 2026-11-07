Tambores de Gabón y Uganda aterrizan en Cuba

Dedicada al aniversario 507 de la fundación de La Villa de San Cristóbal de La Habana, la cita llevará a ritmo de tambor lo mejor de la cultura africana a los barrios y sitios como el complejo gastronómico El Faro Colonial, como parte de su usual intercambio en centros de trabajo.

También sirven de escenario a la celebración la Galería de Arte Concha Ferrant, con el Salón de Artes Visuales Lo Africano, dedicado a las naciones homenajeadas.

El programa incluye, además, las actuaciones en la Casa de Cultura Rita Montaner, la Casa de la Trova Juan Arrondo, el Museo Municipal y la escuela de Música Guillermo Tomás, entre otros.

Según declaraciones a la prensa del embajador de Gabón en Cuba, Faustin Yues Nguiend Mickolo, su país ofrecerá degustaciones culinarias, además de un desfile de moda de un diseñador cubano que elabora guayaberas con tejidos de su patria.

El Coloquio Presencia, que aborda la transculturación y sus aportes en la actualidad, talleres de danza, de música, el Festival de Comidas y Bebidas y presentaciones en comunidades como Cruz Verde, La Jata y El Mambí, complementan la programación del festival, que concluye el próximo día 14 con el Wemilere infantil y de adultos.

Surgido a finales del siglo XX el festival aúna a practicantes de religiones y cultos de origen africano y pueblo en general, para quienes es común el término Wemilere, esa fiesta donde los afrodescendientes hacen una demostración de sus bailes y cantos dedicados a los orishas del panteón yoruba. (ALH)

Tomado de Prensa Latina