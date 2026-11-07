Partida de ajedrez hermana a jóvenes rusos y cubanos

Según la sede diplomática, funcionarios de la misión acudieron a apoyar a los jóvenes deportistas, quienes se reunieron la víspera con motivo del Día de la Unidad Nacional de Rusia.

Durante la parte oficial del evento, el Presidente del Club, José Benito Sánchez, destacó la importancia del trabajo con las nuevas generaciones, orientado al desarrollo integral de las capacidades de los niños.

Por su parte, la Directora de la escuela, Larisa Sokolova, subrayó el carácter amistoso de las competiciones entre jóvenes de nuestros países, que ya se han convertido en una buena tradición.

En apasionantes batallas de ajedrez, los participantes demostraron sus habilidades en el juego intelectual, mostraron pensamiento estratégico y compartieron con gusto sus experiencias con sus compañeros.

Un verdadero adorno de la actividad fue la actuación de los alumnos de la escuela primaria local, quienes regalaron a los invitados una fiesta vibrante, presentando la cultura cubana en toda su diversidad de música y danza.

Las competiciones se desarrollaron en un ambiente de amistad y solidaridad, característica de las relaciones entre Rusia y Cuba. (ALH)