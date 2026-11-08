Presentan en biblioteca chilena libro sobre Che Guevara

El texto es de la escritora Enrica Matricotti y está basado en el documental Che Guevara en el siglo XXI, del cineasta italiano Walter Uliano Pistelli, sobre los últimos días de la epopeya guerrillera en Bolivia y la mirada actual de los sobrevivientes e hijos de los caídos.

Por iniciativa de su autor, el filme fue exhibido en varias regiones de Chile con el propósito de recaudar fondos para el proyecto Devolvamos la voz a Cuba, que consiste en instalar paneles solares en la sede de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina.

Como toda Cuba, ese medio sufre las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace casi 70 años, recrudecido por el cerco energético y sanciones adicionales de la administración de Donald Trump.

La presentación del volumen la hicieron Massiel López, Patricia Navarrete y Sandra Trafilaf, del colectivo solidario Fidelistas por Siempre en la región de Valparaíso, e impulsoras de la impresión y divulgación en Chile del libro.

Durante el encuentro también se proyectó el documental de Pistelli y luego tuvo lugar un debate sobre la importancia de rescatar la historia y entregarla a las nuevas generaciones.

La memoria no sólo nos trae el pasado, dijo Trafilaf, sino que también deja lecciones para explicar el presente y construir el futuro.

Navarrete y López informaron que en el colectivo surgió la idea de donar ejemplares a bibliotecas populares, donde la gente, jóvenes y estudiantes tengan acceso a la obra e incluso puedan discutir sobre ella.

Por su parte, Segundo Sanhuesa, uno de los fundadores de Rayen hace 28 años, explicó que ese centro es, desde su nacimiento, un proyecto independiente bajo el lema “cultivando resistencias” y parte de su objetivo es promover la cultura del diálogo frente a la lógica del consumo.

Una meta, dijo, es generar este tipo de discusiones y avanzar en el rescate de la memoria popular a nivel general y local, así como divulgar la historia de los barrios de Maipú.

La biblioteca ofrece préstamo de libros en sala y a domicilio, además de realizar conversatorios, presentaciones de títulos y actividades comunitarias. (ALH)

Tomado de Prensa Latina