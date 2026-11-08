Cuba recupera el aliento en el Mundial de Béisbol Sub-23

Tras caer la víspera 3-2 ante Corea del Sur en un duelo que exigió entradas adicionales, los dirigidos por Guillermo Carmona llegaron al Estadio Nacional Soberanía con la necesidad impostergable de sumar y mantener encendida la esperanza clasificatoria.

Sudáfrica, por su parte, arribó golpeada tras el nocaut 10-0 recibido de Venezuela, de modo que ambos conjuntos buscaron en el diamante managüense el oxígeno que les negaron en el debut.

En el segundo capítulo, los antillanos tomaron el mando del desafío con dos anotaciones, cuando combinaron dos bases por bolas, un pelotazo, un elevado de sacrificio y un sencillo impulsador de Carlos Nieto, que conectó además un doble en el juego y empujó a tres corredores.

La tercera, también a la cuenta del abridor y derrotado Aiden Mc Allister, la impulsó Rafael de Jesús Álvarez con un doblete en el tercer acto, inning donde los caribeños anotaron seis veces y sentenciaron el juego.

Anyelo Videt fue otro que destacó con el madero, al remolcar a tres compañeros para el plato, en un ataque de 13 indiscutibles que se combinó con cinco pifias de la defensa sudafricana.

Riquelmi Odelín firmó una labor de 3.2 episodios, en la que aceptó tres jits y permitió cinco carreras, cuando sus contrarios se amotinaron en el cuarto acto.

A su sustituto Lee Andy Plumas le marcaron una para completar un racimo de seis que evitó el fuera de combate, antes que el duelo se detuviera varios minutos por lluvia.

Pero el zurdo capitalino se repuso y sacó seis outs para llevarse el crédito desde la lomita.

Después de la reanudación, Cuba anotó dos más en el quinto y 12 en el sexto con dobletes de Leonardo Alarcón, Frank David González y Carlos Chávez, este último con cuatro fletadas en la jornada.

Mañana Cuba jugará contra el vigente campeón mundial Japón en el estadio Roberto Clemente de Masaya, en un choque que medirá la solidez real de los antillanos frente a uno de los favoritos del torneo.

Con la victoria de hoy, los cubanos se reengancharon a la pelea en el Grupo B, integrado además por Japón, Corea del Sur, Venezuela y Gran Bretaña, donde solo los tres primeros avanzarán a la siguiente fase. (ALH)

Tomado de Prensa Latina