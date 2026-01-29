Ciencia

Se intensificarán condiciones invernales en Cuba

Por Alejandro López Quintero

Cuba se prepara para la llegada de un nuevo frente frío el sábado, que intensificará las condiciones invernales en gran parte del país, según informó el Instituto de Meteorología.

Se experimentarán descensos significativos de las temperaturas máximas y madrugadas más frías.

La masa de aire extremadamente fría que afecta actualmente la porción centro y este de Norteamérica y el Golfo de México se reforzará este fin de semana con aire aún más frío procedente de Canadá.

Esto generará uno de los fríos más intensos en años para Cuba, la península de Yucatán y estados del sur de EE.UU., incluyendo Florida, con temperaturas anormalmente bajas para estas latitudes.

En Cuba, los valores mínimos podrían caer por debajo de los 10 °C en gran parte del país, con máximas que apenas superarán los 19‑20 °C en el oriente, y en las regiones históricamente más frías del territorio nacional, las mínimas podrían rondar los 5 °C o incluso menos. (ALH)

