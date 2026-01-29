El Kremlin detalla las negociaciones sobre el conflicto ucraniano

El Kremlin también abordó preguntas sobre la situación en torno a Irán y la posible extensión del tratado Nuevo START.

Por ahora, desde Moscú no comentan las informaciones sobre un supuesto acuerdo de tregua en el sector energético. Al ser preguntado si las negociaciones podrían extenderse a dos días, Peskov respondió: ”Posiblemente dos días, si hace falta, sí”.

Confirmó que las condiciones y el formato de la reunión en Abu Dabi con la participación de Rusia se definirán antes del 1 de febrero. Según el vocero presidencial, en este momento no hay conversaciones sobre una mediación de Alemania en el proceso de negociación sobre Ucrania.

Sobre Irán, Peskov llamó a todas las partes a actuar con moderación y a evitar cualquier solución por la fuerza.

“Está claro que el potencial para negociar está lejos de agotarse y, precisamente por eso, hay que centrarse ante todo en los mecanismos diplomáticos. Cualquier acción militar solo generaría caos en la región y consecuencias extremadamente peligrosas para la estabilidad de los sistemas de seguridad en todo Oriente Medio”.

Respecto al Nuevo START, Peskov indicó que Rusia seguirá de cerca la evolución de la situación en torno al tratado de reducción de armas estratégicas ofensivas, cuyo vencimiento se acerca.

”Sí, seguimos a la espera, pero el plazo expira pronto. No hemos recibido respuesta de Estados Unidos. Ya conocen la postura que expresó el presidente Trump: cuando termine este acuerdo, haremos uno nuevo y mejor. Veremos cómo avanza todo”.

El vocero presidencial recalcó que la sustitución del Nuevo START por un nuevo acuerdo de estabilidad estratégica será un proceso largo y difícil, debido a numerosos factores.

Recientemente, Putin anunció que Rusia está dispuesta a seguir cumpliendo las restricciones del START durante un año después de que el acuerdo expire el 5 de febrero de 2026, aunque señaló que el cumplimiento del tratado solo tendrá efecto si Estados Unidos responde con medidas recíprocas. (ALH)

Tomado de Cubadebate