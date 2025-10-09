En Moscú finalizó el II Simposio Internacional Creando Futuro. Este año, llegaron expertos de 86 países: de América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África. Hemos reunido a representantes de muchas profesiones creativas: científicos, arquitectos, artistas», declaró Natalia Virtuózova, directora general del Centro Nacional Rusia, donde se celebró el foro.

Durante el simposio se celebraron 50 eventos que fueron distribuidos en tres áreas: ‘Sociedad’, ‘Tecnologías’ y ‘Cooperación global’. Los participantes hablaron sobre problemas demográficos, urbanización, biotecnologías, inteligencia artificial y sobre el futuro común de Rusia y el Sur Global en megaproyectos.

Este año, el foro contó con un auditorio abierto al público, gracias a lo cual cualquier persona interesada pudo asistir a los debates de expertos y participar en ellos. Asimismo, se celebró el segundo hackatón de la ‘Primera Copa de Neurocontenido’, así como el Premio Literal de Ciencia Ficción de toda Rusia, lanzado por el Centro Nacional Rusia en colaboración con la Unión de Escritores.

«La conclusión principal es que no solamente la ciencia ficción se está volviendo cada vez más interesante, sino también el amor por libros en papel. Por eso hemos comenzado a recopilar ensayos para ‘Diálogo abierto‘. Ahora esperamos ideas audaces y atrevidas de todos los rincones del mundo», afirmó Virtuózova.

El futuro y el desarrollo

La transformación del simposio ‘Creando el futuro’ en parte del ecosistema global de ‘Diálogo abierto’ fue un paso significativo, destacó el subjefe de Gabinete de la Oficina Ejecutiva Presidencial, Maxim Oreshkin. «Sé que aquí hay participantes del evento que celebramos en abril de este año. En esencia, se han unido muchas personas con ideas afines que piensan en el futuro y en el desarrollo. Se ha creado un espacio cómodo para este tipo de debate abierto», valoró.

Según explicó, los autores de las iniciativas presentadas durante ‘Diálogo abierto’ se inspiran mutuamente y encuentran cada vez más seguidores en diferentes países. Como resultado, algunas de las ideas que propuestas ya se están poniendo en práctica.

Tomado de RT

