Una toma deportiva tuvo lugar en varias áreas yumurinas como saludo al Aniversario 332 de la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas.

Atletas, entrenadores, alumnos de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Luis Augusto Turcios Lima, entre otros, protagonizaron el encuentro en plazas emblemáticas de la ciudad de los puentes, como el parque de La Libertad y la céntrica calle de Medio. Representantes de varias disciplinas deportivas ejecutaron ejercicios y habilidades en tanto una simultánea ajedrecística se llevó a cabo en la proximidad de la sala de ajedrez José Raúl Capablanca. La gimnasia, el patinaje, el balonmano, el béisbol y otras manifestaciones estuvieron presentes en el parque citadino. Por su parte el experimentado trebejista Enrique Po, simultaneaba con una docena de ajedrecistas durante la jornada. Niños y jóvenes matanceros se sumaron a la cita deportiva para saludar el 332 aniversario de la Atenas de Cuba a celebrarse este domingo 12 de 0ctubre.

