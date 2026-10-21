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Viceministra de Comercio exterior visita provincia de Matanzas

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Comercio Exterior #Cuba #Matanzas #TV Yumurí

 La viceministra de Comercio Exterior, Déborah Rivas Saavedra, intercambió con directivos de empresas y representantes de proyectos de desarrollo local de Matanzas, durante un encuentro efectuado en el Gobierno Provincial.

El primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora, Marieta Poey Zamora también participaron en la reunión. Los debates se centraron en las vías para fortalecer el comercio exterior y garantizar la sostenibilidad de las empresas del territorio.

Entre los temas abordados sobresalió la política de inversión extranjera, las modalidades de negocio, las importaciones y la aplicación de las 176 medidas para impulsar el desarrollo empresarial. También  analizaron aspectos legales relacionados con las mipymes y las cooperativas no agropecuarias.

 

 

 

 

 

El encuentro permitió examinar las posibilidades de exportación de bienes y servicios de los proyectos de desarrollo local, así como el aprovechamiento de las capacidades del puerto de Matanzas para favorecer las operaciones comerciales y ampliar las oportunidades de desarrollo económico de la provincia.

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By Leydis Daylis Martínez Ramos

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