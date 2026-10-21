Realizan tercera Campaña de excavaciones arqueológicas en sitio «La Cañada»

La Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas, en colaboración con la Universidad Sapienza de Roma, realizan excavaciones en el sitio arqueológico «La Cañada».

«La Cañada es un sitio arqueológico muy importante que lleva en excavación varios años. Está es la tercera campaña que realizamos. Este lugar tiene tanta trascendencia como Canímar en la región del Occidente cubano. Hace casi más de un año no veníamos y gracias al convenio italiano Arc Culture Solidadi pudimos venir» comentó Leonel Pérez Orozco, Conservador de la ciudad de Matanzas.

Equipos de trabajo de la Atenas de Cuba y arqueólogos del Gabinete de la Oficina del Historiador de La Habana excavan en asentamientos aborígenes agroalfareros de la etapa precolombina. Restos de vasijas de cerámica y cuentas decoradas figuran entre los hallazgos encontrados en el lugar.

«Este trabajo tiene el objetivo de capacitar a los estudiantes de la escuela taller Daniel Dall Aglio de la Oficina del Conservador de la ciudad y realizar las excavaciones en el sitio en aras de revelar piezas de la etapa precolombina», explicó Cándido Santana Barane, Director del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas.

«La Cañada» es considerado uno de los sitios arqueológicos aborígenes más importantes de la provincia, solo por detrás del ubicado en Canimar. Durante 10 jornadas, los expertos en el área realizan prospecciones estratigráficas y excavaciones intensivas destinadas a delimitar la extensión del asentamiento, catalogar los diferentes estratos culturales y profundizar en el estudio del estilo de vida de estas comunidades agroalfareras.

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