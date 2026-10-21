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Realizan descubrimientos aborígenes en sitio arqueológico matancero 

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Cuba #Matanzas #Sitio arqueológico La Cañada #TV Yumurí

El Gabinete de la Oficina del Historiador de La Habana y la Oficina del Conservador de Matanzas, de conjunto con estudiantes de la Universidad Sapienza de Roma, revelaron nuevos detalles de la vida prehispánica en el sitio arqueológico «La Cañada»

«En esta tercera campaña encontramos fragmentos de cazuelas de cerámica, bordes decorados y asas de las mismas y cuentas labradas en vértebras de pescado.Estamos terminando en las zonas del estrato para luego excavar en las cenizas del fogón» declaró Candido Santana Barane,Director del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas.

Los trabajos realizados en el lugar sacaron a la luz elementos materiales que aportan nueva información sobre los grupos agroalfareros de la región antes de la llegada de los colonizadores europeos.

Fragmentos de vasijas de cerámica con bordes decorados, cuentas de collar elaboradas en conchas marinas y evidencias de su dieta, confirman el desarrollo de redes de intercambio de materia prima con zonas costeras.

El sitio arqueológico «La Cañada» reafirma a Matanzas como uno de los epicentros de la arqueología precolombina en Cuba y en la región del Caribe.

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By Brian Alonso Hernández

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