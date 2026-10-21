Sesiona Consejo Provincial de Matanzas

La implementación de las transformaciones económicas y sociales en el sector agrícola fue abordado en el Consejo Provincial en Matanzas.

La necesidad de concluir con el cambio de matriz energética en la agricultura propició el debate. Los directivos expresaron que la estarategia permitirá el aumento en la producción de alimentos.

En el consejo presidido por la gobernadora Marieta Poey Zamora y con la presencia del Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo, los participantes conocieron sobre la implementación del programa de autonomía municipal en Los Arabos. La exportación de carbón, la atención especializada a embarazadas y los encadenamientos productivos destacaron como aspectos relevantes.

Además, Sabines Lorenzo instó a los dirigentes arabenses a implementar estrategias para el avance económico y social de ese territorio. La creación de nuevos actores económicos, la atención a personas vulnerables y el uso de la Inteligencia Artificial resaltaron durante la reunión de trabajo.

Los asistentes analizaron la elaboración de pan para el consumo de varios sectores poblacionales como los niños de uno a trece años, mayores de 65 años, las personas vulnerables así como centros escolares internos y prisiones . En la cabecera provincial se prevé la producción en tres panaderías.

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