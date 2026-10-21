Libros en José Martí (LXXVI): Historia de la Pedagogía

Entre los libros que José Martí mencionó aparece una célebre historia de la Pedagogía.

En el cuaderno de apuntes número 14, José Martí anotó sobre el libro de un conocido pedagogo francés:

“Compayré’s History of Pedagogy traduc. por Prof. Payne: «The best work in existence on the Theory and Practice of Education.»―

C. Heath & Co.”.

El libro

The History of Pedagogy. By Gabriel Compayré, Deputy Doctor of Letters, and Professor in the Normal School of Fontenay-Aux-Roses. Translated, with an introduction, notes, and an index, by W. H. Payne, A.M., Professor of the Science and the Art of Teaching in the University of Michigan; Author of “Chapters on School Supervision”, and “Outlines of Educational Doctrine”. Boston: D. C. Heath & Company. 1886.

Se trata de una traducción del original en francés, que se publicó en 1879. Este libro se considera una extensión de su texto Histoire critique des doctrines de l’éducation en France (1879).

El autor

Jules Gabriel Compayré (1843-1913) fue un pedagogo y político francés. Estudió en el Lycée Louis-le-Grand. Fue profesor en la Escuela Normal Superior de Fontenay-aux-Roses. Obtuvo el grado de Doctor en Filosofía en 1873. Fue elegido Presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1907. Se desempeñó como diputado a la Asamblea Nacional entre 1881 y 1889. Fue condecorado con la Legión de Honor.

Tuvo una amplia obra escrita sobre temas educativos, evidenciada en los textos Histoire critique des doctrines de l’éducation en France depuis le seizième siècle (1879), Éléments d’éducation civique (1881), Cours de pédagogie théorique et pratique (1885), L’Instruction civique, cours complet, suivi de notions d’économie politique à l’usage des écoles normales primaires et des écoles primaires supérieures (1888), Psychologie appliquée à l’éducation (1890), Études sur l’enseignement et sur l’éducation (1891) y L’Éducation intellectuelle et morale (1908), entre otros.

El traductor

William Harold Payne (1836-1901) fue un traductor y educador estadounidense. Desempeñó diversos cargos educacionales en el estado de Michigan, escribió sobre variados temas pedagógicos y tradujo múltiples textos relacionados con las ciencias de la educación, entre ellos Emile (1892), de Jean J. Rousseau (1712-1778).

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