El arte de sanar, enseñar y conducir el camino del conocimiento

Hay vidas profesionales que se escriben con la precisión de la ciencia y la sensibilidad de quienes comprenden que cada ser humano guarda una historia que merece cuidado.

En ellas, el conocimiento se convierte en vocación, la experiencia en sabiduría y el compromiso cotidiano en una manera de servir a los demás. La trayectoria del Dr. Ridel Jesús Febles Sanabria pertenece a ese universo donde la medicina, la docencia y la gestión académica encuentran un propósito común: contribuir al bienestar humano y al desarrollo de las nuevas generaciones.

Especialista de Primer y Segundo Grado en Angiología y Cirugía Vascular, ha dedicado su preparación científica a una rama de la medicina que exige precisión, destreza y una profunda comprensión de la vida que circula por cada arteria, por cada vaso sanguíneo, en ese entramado maravilloso que sostiene el latido de la existencia. En cada conocimiento adquirido habita la responsabilidad de cuidar, preservar y acompañar, con la certeza de que detrás de cada diagnóstico existe una persona, una familia y una esperanza.

Su formación como Especialista de Segundo Grado en Organización y Administración de Salud amplió su horizonte hacia los complejos caminos de la dirección sanitaria, donde las decisiones, la planificación y el uso responsable de los recursos influyen directamente en la calidad de los servicios. A ello se suma su condición de Máster en Ciencias de la Educación Superior, una preparación que expresa su vínculo con los procesos formativos, la investigación y la construcción permanente del conocimiento.

Profesor e Investigador Auxiliar, ha encontrado en la universidad un espacio fecundo para compartir experiencias, cultivar el pensamiento científico y acompañar a quienes comienzan a escribir sus propias páginas en el ejercicio de las ciencias médicas. Enseñar implica dejar una huella que trasciende el aula, despertar preguntas, estimular vocaciones y ofrecer herramientas para que cada estudiante pueda crecer profesionalmente con responsabilidad, sensibilidad y compromiso social.

Desde su responsabilidad como vicerrector académico de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, participa en la conducción de una institución donde convergen la formación de profesionales, la investigación y los desafíos permanentes de la educación médica. Su labor se integra a esa obra colectiva que sostiene el prestigio universitario y contribuye a preparar mujeres y hombres capaces de responder a las necesidades de la salud pública.

En la confluencia de sus saberes médicos, académicos y administrativos se dibuja una trayectoria que habla de preparación, responsabilidad y entrega. La ciencia le ofrece fundamentos; la experiencia, perspectiva; la docencia, la posibilidad de multiplicar lo aprendido; y la gestión universitaria, el compromiso de abrir caminos para quienes continuarán la obra.

Porque hay profesiones que se ejercen con las manos, otras que se sostienen en las ideas y algunas que requieren ambas dimensiones para alcanzar su sentido más profundo. En la medicina, en las aulas y en la dirección académica, el Dr. Ridel Jesús Febles Sanabria encuentra esos espacios donde el conocimiento se transforma en servicio y el trabajo de cada día contribuye a construir el futuro de la salud y la educación en Matanzas.

Una historia que continúa escribiéndose entre la ciencia que salva, la enseñanza que inspira y la responsabilidad de formar a quienes tendrán en sus manos el cuidado de la vida.

Tomado del perfil en Facebook del Hospital en Facebook Faustino Pérez Hernández.

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